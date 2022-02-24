«Обстановка на участках нормальная, спокойная». Секретарь ЦИК рассказала, как проходит досрочное голосование

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование на референдуме по изменениям Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам двух дней явка граждан составила почти 15 %. Еще больше информации у нашего корреспондента Вероники Кудринецкой. Она работает в ЦИК и выходит на прямую связь со студией.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Мы находимся в Центризбиркоме, и, как правильно вы уже заметили, за два дня досрочного голосования на референдуме по внесению изменений в Основной закон страны явка белорусов составила почти 15 %. Чуть подробнее о цифрах и о том, как проходит работа на самих участках голосования, мы узнали у секретаря Центризбиркома Елены Анатольевны Балдовской.
Расскажите, какие области у нас в лидерах и как идет работа на участках?
Елена Балдовская, секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:
За два дня досрочного голосования в референдуме приняли участие уже 14,5 % граждан, которые внесены в списки участников референдума. Наибольшую активность проявляют граждане Гомельской области. По большинству других регионов процент досрочно проголосовавших уже приближается к 15 %. Обстановка на участках нормальная, спокойная. Голосование досрочное проходит в рабочем режиме.
Основной вопрос, который сейчас беспокоит граждан, – это возможность проголосовать не по месту регистрации. В Центральной комиссии работает горячая линия. Мы отвечаем в рабочем порядке на данные вопросы, помогаем гражданам сориентироваться и дать необходимую консультацию. Кроме того, запущено приложение «Твой участок», с помощью которого можно по адресу своего проживания найти адрес своего участка и контактные данные, соответствующие участковой комиссии.
Вероника Кудринецкая:
Может быть есть какая-то статистика, какая категория граждан голосует досрочно больше: это молодежь, пожилые? Или это все равномерно?
Елена Балдовская:
Такие статистические данные нами не обобщаются, не собираются, но, исходя из той информации, которой мы обладаем, нельзя сказать, что кто-то более активно идет на участки. Идут люди и пожилые, идет и молодежь, молодые семьи с детками принимают участие.