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«Обстановка на участках нормальная, спокойная». Секретарь ЦИК рассказала, как проходит досрочное голосование

24 февраля 2022 09:44
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование на референдуме по изменениям Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам двух дней явка граждан составила почти 15 %. Еще больше информации у нашего корреспондента Вероники Кудринецкой. Она работает в ЦИК и выходит на прямую связь со студией.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Мы находимся в Центризбиркоме, и, как правильно вы уже заметили, за два дня досрочного голосования на референдуме по внесению изменений в Основной закон страны явка белорусов составила почти 15 %. Чуть подробнее о цифрах и о том, как проходит работа на самих участках голосования, мы узнали у секретаря Центризбиркома Елены Анатольевны Балдовской.

Расскажите, какие области у нас в лидерах и как идет работа на участках?

«Обстановка на участках нормальная, спокойная». Секретарь ЦИК рассказала, как проходит досрочное голосование-1

Елена Балдовская, секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:
За два дня досрочного голосования в референдуме приняли участие уже 14,5 % граждан, которые внесены в списки участников референдума. Наибольшую активность проявляют граждане Гомельской области. По большинству других регионов процент досрочно проголосовавших уже приближается к 15 %. Обстановка на участках нормальная, спокойная. Голосование досрочное проходит в рабочем режиме.

Основной вопрос, который сейчас беспокоит граждан, – это возможность проголосовать не по месту регистрации. В Центральной комиссии работает горячая линия. Мы отвечаем в рабочем порядке на данные вопросы, помогаем гражданам сориентироваться и дать необходимую консультацию. Кроме того, запущено приложение «Твой участок», с помощью которого можно по адресу своего проживания найти адрес своего участка и контактные данные, соответствующие участковой комиссии.

Вероника Кудринецкая:
Может быть есть какая-то статистика, какая категория граждан голосует досрочно больше: это молодежь, пожилые? Или это все равномерно?

Елена Балдовская:
Такие статистические данные нами не обобщаются, не собираются, но, исходя из той информации, которой мы обладаем, нельзя сказать, что кто-то более активно идет на участки. Идут люди и пожилые, идет и молодежь, молодые семьи с детками принимают участие.

«Обстановка на участках нормальная, спокойная». Секретарь ЦИК рассказала, как проходит досрочное голосование-4

Вероника Кудринецкая:
А я хочу напомнить, что в эти дни за ходом референдума следят также иностранные наблюдатели, всего их 194.

Отметим, сегодня в Центризбиркоме председатель ЦИК Игорь Карпенко проводит рабочую встречу с председателем миссии наблюдателей СНГ Ильхомом Нематовым.

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# Референдум # общество # Вероника Кудринецкая # Елена Балдовская # Игорь Карпенко # Ильхом Нематов # Фотофакт

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