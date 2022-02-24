«Обстановка на участках нормальная, спокойная». Секретарь ЦИК рассказала, как проходит досрочное голосование

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование на референдуме по изменениям Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам двух дней явка граждан составила почти 15 %. Еще больше информации у нашего корреспондента Вероники Кудринецкой. Она работает в ЦИК и выходит на прямую связь со студией.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Мы находимся в Центризбиркоме, и, как правильно вы уже заметили, за два дня досрочного голосования на референдуме по внесению изменений в Основной закон страны явка белорусов составила почти 15 %. Чуть подробнее о цифрах и о том, как проходит работа на самих участках голосования, мы узнали у секретаря Центризбиркома Елены Анатольевны Балдовской.

Расскажите, какие области у нас в лидерах и как идет работа на участках?