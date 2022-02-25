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Лукашенко назначил «Белтелеком» оператором системы мониторинга общественной безопасности

25 февраля 2022 14:54
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Новости Беларуси. В Беларуси сменился технический оператор республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Теперь это «Белтелеком», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко назначил «Белтелеком» оператором системы мониторинга общественной безопасности-1

Указ 25 февраля подписал Александр Лукашенко. Документ также предусматривает интеграцию в эту систему спецсредств, работающих в автоматическом режиме, предназначенных для фиксации административных правонарушений, в первую очередь, на дороге.  

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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