Из-за частичного закрытия неба над Россией «Белавиа» изменила расписание полётов

В связи с закрытием части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации «Белавиа» скорректировала расписание полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или вернуть стоимость авиабилетов без удержаний в течение срока годности авиабилетов. Речь идет о сроке в один год.

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