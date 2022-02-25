Из-за частичного закрытия неба над Россией «Белавиа» изменила расписание полётов

В связи с закрытием части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации «Белавиа» скорректировала расписание полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В связи с закрытием части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации «Белавиа» скорректировала расписание полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А вот пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или вернуть стоимость авиабилетов без удержаний в течение срока годности авиабилетов. Речь идет о сроке в один год.
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