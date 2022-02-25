Прямой эфир

Из-за частичного закрытия неба над Россией «Белавиа» изменила расписание полётов

25 февраля 2022 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В связи с закрытием части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации «Белавиа» скорректировала расписание полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из-за частичного закрытия неба над Россией «Белавиа» изменила расписание полётов-1

А вот пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или вернуть стоимость авиабилетов без удержаний в течение срока годности авиабилетов. Речь идет о сроке в один год.  

Читайте также:  

«Это является движением в сторону позитива». Песков прокомментировал готовность Украины к переговорам  

Россия готова направить делегацию в Минск для встречи с Украиной  

На саммите НАТО по Украине не будет рассматриваться вопрос об отправке войск  

# Авиация # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это как открытый перелом». Почему люди решаются на измену и можно ли её простить?
25 февраля 2022 14:44

«Это как открытый перелом». Почему люди решаются на измену и можно ли её простить?

Пиневич на открытии поликлиники в Жодино: есть ряд городов, которые будут получать медицинскую помощь в этом учреждении
25 февраля 2022 14:41

Пиневич на открытии поликлиники в Жодино: есть ряд городов, которые будут получать медицинскую помощь в этом учреждении

«Подглядывая за чьей-то жизнью в Instagram». Вот почему ревность – это не только про любовь
25 февраля 2022 14:08

«Подглядывая за чьей-то жизнью в Instagram». Вот почему ревность – это не только про любовь