«Волноваться не стоит». Может ли человек проголосовать на референдуме не на своём избирательном участке?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о предстоящем референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, который пройдет 27 февраля 2022 года. С гостями в студии обсудили самые острые темы, а также задали много вопросов, волнующих жителей страны. Кристина Сущеня, СТВ:

Не могу не спросить о готовности. Все ли готово к столь важному шагу?

Василий Панасюк, председатель Минской городской комиссии по референдуму:

Могу заверить вас абсолютно точно, что степень готовности участковых комиссий, Минской городской территориальной комиссии уже продемонстрирована тем, что с 11 числа организовано повсеместное дежурство, и каждый гражданин, имеющий право участия в референдуме, может прийти, убедиться, уточнить, что в списках зарегистрирован. И для себя определить алгоритм будущего решения. Илона Волынец, СТВ:

А если человек не получил такое приглашение. Что в таком случае? Не надо волноваться? Василий Панасюк:

Нет, волноваться не стоит. Если случайно человек не получил данное сообщение, просто надо зайти на сайт Мингорисполкома или сайты администраций районов, где территориально описано, к какому участку относится дом, где вы проживаете, сориентироваться по номеру участковой комиссии и номеру телефона, позвонить туда и уточнить все необходимые вопросы. Илона Волынец:

А вот еще один такой житейский вопрос, который может возникать. Бывает такое, что на зимний период родственников пожилого возраста берут в город, и вот человек именно в день референдума не будет по месту прописки. Что в таком случае делать? Сможет ли он прийти проголосовать на другой избирательный участок?

Василий Панасюк:

Сможет, лишить права гражданина участия в референдуме мы не можем. Поэтому необходимо предварительно обратиться в участковую комиссию по номеру телефона, где она свяжется с комиссией по месту регистрации уважаемого гражданина Республики Беларусь, урегулирует данный вопрос, чтобы данного гражданина исключили из списка по месту регистрации, и он будет иметь право свою волю изъявить в нашем городском участке.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Я бы хотела сказать, тот гражданин, который уже однозначно понимает, что он идет на референдум, что он выполнит свой долг, и примет участие в республиканском референдуме. Этот человек всегда найдет возможность уточнить, узнать, где он должен проголосовать, на какой избирательный участок он должен прийти. Вы знаете, уже сейчас, последнюю неделю, поступают звонки, люди задают такие же вопросы. Людям очень важно в день референдума прийти на избирательный участок, и они четко должны заранее определиться, понимать, куда они придут голосовать: либо это будет по месту проживания, либо это по месту прописки. То есть все зависит от того, где в это время будет находиться человек. Обстоятельства могут быть разные. Но то, что есть заинтересованность в том, чтобы прийти на избирательный участок, мне кажется, это необходимо отметить в первую очередь.