«Сейчас очень удобно». Как проходит досрочное голосование на референдуме в небольших населённых пунктах?

Новости Беларуси. Досрочное голосование стартовало по всей стране. Самые ответственные жители Брестской области пришли выразить свое мнение относительно поправок в Основной закон уже к 10:00 – моменту открытия участка для голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальная процедура опечатывания урны сургучом знаменует старт референдума. Центральный участок для голосования города Иваново – это больше 2,5 тысячи избирателей. Участковая комиссия с большим опытом: многих своих избирателей уже узнает в лицо и знает по имени. В небольшом райцентре, где проживает порядка 16 тысяч человек, многие предпочитают отдать свой голос досрочно.

Людмила Самоховец, жительница Иваново: Есть семейные планы на выходные, поэтому очень удобно сейчас подойти, чтобы потом не спешить. Спешка всегда к добру не приводит. Сейчас очень удобно. Плюс эпидемиологическая ситуация – когда нет наплыва людей, можно подойти сейчас.

Константин Ваврук, житель Иваново:

Может быть, от нас этот коллективный Запад и заморские, заокеанские менеджеры наконец-то отстанут. Мы будем жить по новой Конституции, которая учла все пожелания народа. Потому что действительно она соткана из мнений умных, талантливых людей.

В Брестской области 883 участка для голосования. Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.