Опасность гибели людей, аварий и техногенных катастроф. СК расследует акты терроризма на железной дороге

Призывы подрывать работу железнодорожного сообщения появились в экстремистских Telegram-каналах и чатах в конце февраля. Отдельные так называемые мстители из числа подписчиков стали поджигать релейные шкафы сигнальной установки и замыкать рельсы.

Новости Беларуси. От сбоев движения до угрозы техногенных катастроф. Следственный комитет расследует акты терроризма на железной дороге, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Радикалы действовали в Гомельской, Минской и Могилевской областях. Так, в Столбцовском районе задержаны муж и жена, которые в состоянии алкогольного опьянения подожгли бревна на путях. Им будет предъявлено обвинение за совершение акта терроризма. Такая же участь ждет всех причастных.

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси: Генеральный прокурор, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы уголовных дел о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта, возбудил уголовное дело об акте терроризма, совершенном организованной группой по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Такие действия заведомо для виновных создали опасность гибели людей, причинения телесных повреждений, аварий, крушений, наступления иных тяжких последствий, которые выразились в том числе в нарушении стабильной работы железнодорожного транспорта.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Следственным комитетом в тесном взаимодействии с Министерством внутренних дел проводится работа по установлению иных лиц, причастных к фактам повреждения и приведения в негодность путей сообщения, средств сигнализации и железнодорожного транспорта. Личности отдельных уже идентифицированы.

Обращаем особое внимание граждан, что какое-либо вмешательство в безопасное функционирование железной дороги может привести к тяжким последствиям, в том числе к травмированию и гибели людей, техногенным катастрофам, причинению ущерба государству и иным субъектам хозяйствования. Не подвергайте опасности себя и окружающих.