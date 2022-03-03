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Опасность гибели людей, аварий и техногенных катастроф. СК расследует акты терроризма на железной дороге

03 марта 2022 12:39
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Новости Беларуси. От сбоев движения до угрозы техногенных катастроф. Следственный комитет расследует акты терроризма на железной дороге, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Призывы подрывать работу железнодорожного сообщения появились в экстремистских Telegram-каналах и чатах в конце февраля. Отдельные так называемые мстители из числа подписчиков стали поджигать релейные шкафы сигнальной установки и замыкать рельсы.

Опасность гибели людей, аварий и техногенных катастроф. СК расследует акты терроризма на железной дороге-1

Радикалы действовали в Гомельской, Минской и Могилевской областях. Так, в Столбцовском районе задержаны муж и жена, которые в состоянии алкогольного опьянения подожгли бревна на путях. Им будет предъявлено обвинение за совершение акта терроризма. Такая же участь ждет всех причастных.

Опасность гибели людей, аварий и техногенных катастроф. СК расследует акты терроризма на железной дороге-4

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Генеральный прокурор, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы уголовных дел о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта, возбудил уголовное дело об акте терроризма, совершенном организованной группой по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Такие действия заведомо для виновных создали опасность гибели людей, причинения телесных повреждений, аварий, крушений, наступления иных тяжких последствий, которые выразились в том числе в нарушении стабильной работы железнодорожного транспорта.

Опасность гибели людей, аварий и техногенных катастроф. СК расследует акты терроризма на железной дороге-7

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Следственным комитетом в тесном взаимодействии с Министерством внутренних дел проводится работа по установлению иных лиц, причастных к фактам повреждения и приведения в негодность путей сообщения, средств сигнализации и железнодорожного транспорта. Личности отдельных уже идентифицированы.

Обращаем особое внимание граждан, что какое-либо вмешательство в безопасное функционирование железной дороги может привести к тяжким последствиям, в том числе к травмированию и гибели людей, техногенным катастрофам, причинению ущерба государству и иным субъектам хозяйствования. Не подвергайте опасности себя и окружающих.

Опасность гибели людей, аварий и техногенных катастроф. СК расследует акты терроризма на железной дороге-10

За террористические порывы, подсмотренные в Сети, радикалам придется строго ответить. Статья предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 25 лет, а также пожизненное заключение и даже смертную казнь.

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# Белорусская железная дорога # общество # Анжелика Курчак # Андрей Швед # Сергей Кабакович # Фотофакт

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