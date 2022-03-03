Владимир Мединский о российско-украинских переговорах: «У нас блок предложений из трёх частей»

Второй раунд российско-украинских переговоров может начаться уже в 15:00. Об этом заявил глава российской делегации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информация о переносе запланированной встречи в другое место и на другой день не соответствует действительности. Как и планировалось, она состоится на территории Брестской области.

Владимир Мединский, помощник президента России:

Переговоры состоятся, мы сейчас в контакте с украинской стороной, там же, где и были запланированы – на территории Брестской области Беларуси. Российская делегация ожидает. С самого начала в связи со сложностью логистики украинской стороны, которая собирается в Польше, потом выдвигается сюда, было заявлено время 15:00. Потом они уточнили, что постараются быть пораньше, с утра, но, видимо, не получается. Поэтому мы спокойно абсолютно ждем 15. Я думаю, что в 15 переговоры начнутся.

Российская делегация сейчас работает, поскольку у нас блок предложений из трех частей, он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического. Мы сейчас сводим позиции воедино, так что время зря не тратим. Ждем украинскую сторону.

Напомним, первый раунд переговоров между Москвой и Киевом прошел 28 февраля в Гомельской области. По результатам предыдущей встречи сторонам удалось найти некоторые точки соприкосновения.

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