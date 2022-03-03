Президент Беларуси: «Мы не хотим никаких скандалов, конфликтов и никакой войны. Мы люди мирные»

Среди присутствующих – люди в одежде цвета хаки. И дело не только в недавнем празднике защитников Отечества. Просто сейчас у этой профессии особая миссия – защищать Отечество, служить стране и своему народу. На фоне событий в соседнем государстве Президент подчеркнул: времена непростые, но белорусские дети будут жить под мирным небом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы знаем, чего они хотят. Мы не собираемся влазить в какое-то дерьмо. В третий раз публично об этом говорю. Но если они влезут, мало не покажется. Вам могут рассказать ребята, скромно сидящие в крайнем ряду. Мы к этому готовы. Мы будем бороться и умирать за вас на нашей земле. В этом вы можете не сомневаться. Это главное, с чем вы можете сегодня приехать домой отсюда, из центра нашего государства и нашего народа.

Ну, куда денешься, праздничное настроение, но тем не менее приходится говорить об этом, чтобы вы твердо понимали, в каком направлении мы движемся. Мы не хотим никаких скандалов, конфликтов и никакой войны. Мы люди мирные и хотели бы, чтобы вокруг нас был мир, что мы и делаем. Ну, видите, им не нравится это.

Делайте свое дело. Занимайтесь своим делом. Рожайте детей, кто еще хочет родить, растите детей, мы всячески будем вам в этом помогать в нашей мирной и независимой Беларуси.