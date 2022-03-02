В Жодино задержан ещё один «рельсовый партизан». Ему грозит до 20 лет лишения свободы

Новости Беларуси. Информационная война, в которую деструктивные Telegram-каналы пытаются втягивать белорусов, может привести к реальным жертвам и катастрофам. Призывая к миру в Украине, они фактически агитируют белорусов к войне и совершению терактов в своей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Могилевской, Гомельской и Минской областях злоумышленники повредили сигнальное оборудование железнодорожных путей. А в Столбцовском районе, чтобы остановить движение поездов, супружеская пара подожгла бревна на путях. Подробности у Константина Герцева.

Подрыв железнодорожных путей и уничтожение подвижного состава. Услышав это, большинство белорусов вспомнят подвиг партизан в годы Великой Отечественной войны. Сегодня картинка изменилась, да и война уже другая – информационная. Спецоперация в Украине, к которой Беларусь не имеет никакого отношения, запустила словесный пулемет многих беглых. Один за другим они начали призывать блокировать ЖД-сообщения и выводить из строя сигнальное оборудование. Цель – остановить якобы переброску войск к белорусско-украинской границе. Только вместо военных эшелонов по этим рельсам идут обычные гражданские поезда, на которых, возможно, передвигаются и ваши близкие.

Авантюра с совестью, в которую деструктивные Telegram-каналы пытаются втягивать белорусов, может привести к реальным жертвам и катастрофам. Накануне в Могилевской, Гомельской и Минской областях злоумышленники повредили сигнальное оборудование ЖД-путей. Но на этом провокации не закончились. В ночь на 2 марта правоохранители задержали семейную пару, которая подожгла бревна на путях в Столбцовском районе. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. При этом мужчина все снимал на мобильный телефон, где открыто выражал свои террористические цели.

Брестское направление. Ни одна [...] не продет в Украину. После многочасового молчания столбцовский fireman все-таки заговорил и передал привет своим заграничным кураторам. Правда, раскаиваться уже поздно – наказания не избежать. «Просто не понимал, что я делаю». В Столбцах муж с женой подожгли бревна на путях, чтобы остановить движение поездов. Читайте здесь.