«Занимайтесь своим делом». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

Новости Беларуси. Награды лучшим белорусам. 3 марта во Дворце Независимости состоялась особо торжественная церемония. Президент вручил государственные награды, почетные звания и генеральские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале – почти 40 человек, от настоящих полковников и генералов до хрупких, но известных актрис и певиц. Здесь многодетные матери, которые выглядят как настоящие артистки, а ведь на их хрупких, а порой и не совсем хрупких плечах помимо работы лежат заботы о семье и детях. Среди награжденных – женщины, достигшие высот на профессиональном поприще. Церемония прошла в канун Международного женского дня.

Среди присутствующих сегодня и люди в одежде цвета хаки. И дело не только в недавнем празднике защитников Отечества. Просто сейчас у этой профессии особая миссия – защищать Отечество, служить стране и своему народу.

На фоне событий в соседнем государстве Президент подчеркнул: времена непростые, но белорусские дети будут жить под мирным небом. Президент Беларуси: «Мы не хотим никаких скандалов, конфликтов и никакой войны. Мы люди мирные». Читайте здесь.

Среди орденоносцев – матери, воспитавшие пятеро и более детей, главные тренеры национальных команд по прыжкам на батуте и художественной гимнастике.

Знаковый орден «За службу Родине» III степени у заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Анатолия Долголевца и начальника авиации МЧС Тадеуша Курсевича. Орденом «За личное мужество» отмечен Алексей Харламов. Ордена Франциска Скорины – у учителей. А медали имени белорусского первопечатника удостоена известная белорусская солистка группы Aura Юлия Быкова и главный балетмейстер Молодежного театра эстрады Татьяна Трофимова. Сегодня же поздравления принимает и Вера Полякова-Макей – она стала заслуженной артисткой Беларуси.