Прямой эфир

«Занимайтесь своим делом». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

03 марта 2022 12:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Награды лучшим белорусам. 3 марта во Дворце Независимости состоялась особо торжественная церемония. Президент вручил государственные награды, почетные звания и генеральские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Занимайтесь своим делом». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны-1

В зале – почти 40 человек, от настоящих полковников и генералов до хрупких, но известных актрис и певиц. Здесь многодетные матери, которые выглядят как настоящие артистки, а ведь на их хрупких, а порой и не совсем хрупких плечах помимо работы лежат заботы о семье и детях. Среди награжденных – женщины, достигшие высот на профессиональном поприще. Церемония прошла в канун Международного женского дня.

«Занимайтесь своим делом». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны-4

«Занимайтесь своим делом». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны-6

Среди присутствующих сегодня и люди в одежде цвета хаки. И дело не только в недавнем празднике защитников Отечества. Просто сейчас у этой профессии особая миссия – защищать Отечество, служить стране и своему народу.

«Занимайтесь своим делом». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны-9

На фоне событий в соседнем государстве Президент подчеркнул: времена непростые, но белорусские дети будут жить под мирным небом.

Президент Беларуси: «Мы не хотим никаких скандалов, конфликтов и никакой войны. Мы люди мирные». Читайте здесь.

«Занимайтесь своим делом». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны-12

Среди орденоносцев – матери, воспитавшие пятеро и более детей, главные тренеры национальных команд по прыжкам на батуте и художественной гимнастике.

«Занимайтесь своим делом». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны-15

Знаковый орден «За службу Родине» III степени у заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Анатолия Долголевца и начальника авиации МЧС Тадеуша Курсевича. Орденом «За личное мужество» отмечен Алексей Харламов.

Ордена Франциска Скорины – у учителей. А медали имени белорусского первопечатника удостоена известная белорусская солистка группы Aura Юлия Быкова и главный балетмейстер Молодежного театра эстрады Татьяна Трофимова. Сегодня же поздравления принимает и Вера Полякова-Макей – она стала заслуженной артисткой Беларуси.

«Занимайтесь своим делом». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны-18

Лукашенко: нас хотят затолкать в войну в Украине, чтобы мы оголили наши границы. А потом с нами разберутся быстро. Подробнее здесь.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Мединский о российско-украинских переговорах: «У нас блок предложений из трёх частей»
03 марта 2022 11:56

Владимир Мединский о российско-украинских переговорах: «У нас блок предложений из трёх частей»

Президент Беларуси: «Мы не хотим никаких скандалов, конфликтов и никакой войны. Мы люди мирные»
03 марта 2022 11:34

Президент Беларуси: «Мы не хотим никаких скандалов, конфликтов и никакой войны. Мы люди мирные»

Лукашенко: нас хотят затолкать в войну в Украине, чтобы мы оголили наши границы. А потом с нами разберутся быстро
03 марта 2022 11:25

Лукашенко: нас хотят затолкать в войну в Украине, чтобы мы оголили наши границы. А потом с нами разберутся быстро