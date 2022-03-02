«Просто не понимал, что я делаю». В Столбцах муж с женой подожгли брёвна на путях, чтобы остановить движение поездов

Новости Беларуси. Информационная война, в которую деструктивные Telegram-каналы пытаются втягивать белорусов, может привести к реальным жертвам и катастрофам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Могилевской, Гомельской и Минской областях злоумышленники повредили сигнальное оборудование железнодорожных путей.

В ночь на 2 марта в Столбцах правоохранители задержали мужа с женой, которые подожгли бревна на путях, чтобы остановить движение поездов. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. При этом мужчина все снимал на мобильный телефон, где открыто выражал свои террористические намерения.

В ночь с 1 на 2 марта положил два полена на пути, так как насмотрелся Telegram-каналов, был несогласен и хотел как бы выразить свою поддержку и подпалил эти полена. Раскаиваюсь и полностью признаю свою вину. Что я сделал – на то время я просто не понимал, что я делаю такое.

Ответственность за провокации взяли на себя деструктивные инициативы с подорванной репутацией. Теперь инфраструктура Белорусской железной дороги взята под контроль милиции и внутренних войск.