Дзермант: Беларусь переживёт любые попытки изоляции и никакие заборы не закроют нас от мира

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы погорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Все мы прекрасно знаем, что наша Беларусь не имеет выхода к морю. И поэтому нам всегда приходилось решать вопрос доступа к портам и к мировому океану. Экономисты, например, подсчитали, что наличие выхода к морю дает прироста в 2-3 % к ВВП. Но, несмотря на отсутствие такого выхода, Беларусь все равно остается экспортоориентированной страной, которой есть что предложить на мировом рынке. И поэтому вопросы логистики и транспорта относятся к числу важнейших и стратегических. Раньше мы пользовались в основном возможностями прибалтийских и украинских портов, это было удобно и выгодно всем до тех пор, пока их безумные политики не стали разрушать нормальные и добрососедские отношения. При чем страдают и терпят огромные убытки они сами, а изолировать нас у них не получается. Мы видим, как со стороны Запада хотят построить новый железный занавес и отгородиться не только от нас, но и от России, Китая. Сейчас многие аналитики прогнозируют, что глобальный мир распадется на несколько техно-экономических блоков, границы между которыми постепенно будут становиться все менее проницаемыми. И нам к этому обязательно нужно готовиться.

Не зря Президент недавно собирал совещание по вопросу развития нашей логистической инфраструктуры в российских регионах. Многое там приходится начинать делать с нуля, но важно, что такие возможности есть и Россия как наш ближайший союзник готова их предоставлять. Лукашенко: белорусская экономика продолжает работать в этих непростых условиях. Подробнее.

Алексей Дзермант:

Наиболее перспективное направление для выхода белорусских грузов – порты Ленинградской области и Мурманска. Но все же нельзя забывать и о южном направлении, например, о портах Крыма. Конечно, там есть свои сложности, связанные с созданием специальных терминалов под наши калийные удобрения, но главное, что там есть свободные мощности. Наша стратегическая задача – использовать все возможности для выхода на рынки дружественных стран, а здесь нам понадобится и сеть речного транспорта, через которую в России мы можем выходить к южным морям. Это направление, или так называемый коридор «Север – Юг», будет активно развиваться в ближайшее время в то время как сообщение по линии «Запад – Восток» будет все больше зависеть от неблагоприятной политической конъюнктуры. Наша задача – не превратиться в логистический тупик, а оставаться активным субъектом даже в новых логистических условиях. Кстати, наши западные соседи тоже далеко не все хотят стать тупиком, но со своей стороны. Именно поэтому поляки все равно вкладываются в свою логистическую инфраструктуру, так что граница вряд ли полностью закроется. Но выводы нужно делать и развивать альтернативные пути. Политика Запада в ближайшее время вряд ли изменится. То, что мы увидели на примере уничтожения «Северных потоков», сокращения поставок нефти и газа из России, говорит о том, что это стратегический выбор европейских элит. Они во вред себе все больше и больше впадают в зависимость от США, они готовы разрушать взаимовыгодные связи и торговые пути. А это значит, что рассчитывать на них полностью не нужно, нужно вкладываться в логистику на своей территории и ориентироваться на новые центры развития, которые находятся на Юге и Востоке.