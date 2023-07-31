«Мы не можем изменить климат». В Беларуси зона рискованного земледелия? Мнение учёного

Алена Сырова, СТВ: Вся Беларусь – зона рискованного земледелия. Я с этим соглашусь, потому что тоже приводим в пример Гродненскую область, западные области нашей страны – там, в принципе, все стабильно. Но, я думаю, что сейчас Витебская область, в принципе, помощнее возьмется за работу. С точки зрения человека науки, грубо говоря, как вы оцениваете белорусские земли? И мы говорим много о том, что меняется климат, поэтому мы выращиваем сейчас новые культуры. Мы смещаем наш акцент на что-то другое. С вашей точки зрения, наша страна сейчас как выглядит?

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов соберутся на площадке ток-шоу « По существу » для обсуждения важных вопросов.

Сергей Кравцов, генеральный директор института земледелия НАН Беларуси, заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Алена, если взять зоны рискованного земледелия. Ну это же не Африка, да? Вот там зоны рискованного земледелия. И то, умудряются получать именно в пустынях какие-то урожаи. Причем капельного полива. Везде есть научные достижения, научные точки зрения. Или в технологическом, или в селекционном вопросе. И везде есть культуры, которые хотят расти на той или иной почве. Вся Беларусь – маленькая страна. Но разрез по климатическим зонам достаточно большой. На пять зон разделяется. Гродненская от юга, юго-востока до севера, северо-запада. На пять зон разделяется полностью климат Республики Беларусь. И из-за этого... Мы не можем изменить климат. Потому что никто не сможет изменить. Если бы кто-то попробовал бы и получилось, он бы владел бы всем миром. Мы не можем изменить Землю, нам ее Бог дал. Мы не можем изменить народ, нам его тоже Бог дал. Все, что у нас есть, и наши достижения все, только научным методом каждая культура, которая возделывается в сельском хозяйстве, предназначена для одного вида почвы, для одних климатических условий. То, что на севере плохо – на юге хорошо. То, что сорта… У нас сейчас сортовой состав пошел для северной зоны, южных культур пошел сортовой состав, той же самой кукурузы.

Алена Сырова:

То есть то, что заведомо не может расти на одних землях, засевать смысла не имеет, будет просто перевод продукта.

Кирилл Казаков, СТВ:

Немножко я не соглашусь с вами о том, что мы не можем изменить климат. Я был в Столинском районе – там такие теплицы, там такие гектары.