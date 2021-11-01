«Не надо идеализировать то, что на Западе». Гигин рассказал, как относятся к госпраздникам в Европе и Америке

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Не надо идеализировать то, что на Западе, мол, они продолжают праздновать – ничего подобного. Мы просто не знаем информационное пространство западное, их контент. 14 июля во Франции – каждый раз идет дискуссия. Формируется новое поколение. Сейчас военные выступили с двумя манифестирующими письмами, они говорят: растет новое поколение, которое не соблюдает традиции Французской Республики. В Израиле и США про День Независимости каждый раз (у них разные Дни Независимости, но тем не менее одна проблема) они говорят: для большинства граждан этот праздник не наполнен никаким смыслом, они просто выезжают на барбекю. В этих странах они так и называют – это день барбекю.
Проблема сакрализации некоего священного таинства, праздника существует везде. Но я бы здесь не ставил знак равенства между 7 ноября, 17 сентября, 9 Мая. Это разные праздники. 9 Мая – праздник абсолютно бесспорный. Моргенштерн пытался выпендриться, у него главный подход – выпендриться, он выпендрился и испугался здесь же. Но это действительно святой праздник, бесспорно. Любая попытка вякнуть что-то на 9 Мая должна жестко пресекаться обществом. 7 ноября – это праздник задуматься о своей истории, о ее противоречивых страницах. И дискуссия в истории – это не плохо, это хорошо. 17 сентября – это нами выстраданный праздник, это праздник невозврата в ситуацию августа 2020-го, это праздник тех уроков, которые мы извлекли уже сейчас. Это разные праздники.
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Я хочу дополнить, что сегодня (и политологи это знают) огромный запрос во всем мире на социальное устройство.
Вадим Гигин:
В России ваши коллеги чуть «Единую Россию» не свергли.
Алексей Сокол:
Да. Что ни делается, то делается к лучшему. Что касается событий 2020 года и того, что сравниваем с 7 ноября. 7 ноября большевики шли с программой, с четкими целями и задачей, вели разъяснительную работу с солдатами, с трудовыми коллективами, будем так говорить, крестьянами. 2020 год – беглые. Что они могли нашим одурманенным, небольшой кучке людей рассказать и объяснить?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Они уверены были, что деньги сделают свое дело.
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