«Не надо идеализировать то, что на Западе». Гигин рассказал, как относятся к госпраздникам в Европе и Америке

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу « По существу ».

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Не надо идеализировать то, что на Западе, мол, они продолжают праздновать – ничего подобного. Мы просто не знаем информационное пространство западное, их контент. 14 июля во Франции – каждый раз идет дискуссия. Формируется новое поколение. Сейчас военные выступили с двумя манифестирующими письмами, они говорят: растет новое поколение, которое не соблюдает традиции Французской Республики. В Израиле и США про День Независимости каждый раз (у них разные Дни Независимости, но тем не менее одна проблема) они говорят: для большинства граждан этот праздник не наполнен никаким смыслом, они просто выезжают на барбекю. В этих странах они так и называют – это день барбекю.

Проблема сакрализации некоего священного таинства, праздника существует везде. Но я бы здесь не ставил знак равенства между 7 ноября, 17 сентября, 9 Мая. Это разные праздники. 9 Мая – праздник абсолютно бесспорный. Моргенштерн пытался выпендриться, у него главный подход – выпендриться, он выпендрился и испугался здесь же. Но это действительно святой праздник, бесспорно. Любая попытка вякнуть что-то на 9 Мая должна жестко пресекаться обществом. 7 ноября – это праздник задуматься о своей истории, о ее противоречивых страницах. И дискуссия в истории – это не плохо, это хорошо. 17 сентября – это нами выстраданный праздник, это праздник невозврата в ситуацию августа 2020-го, это праздник тех уроков, которые мы извлекли уже сейчас. Это разные праздники.

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Я хочу дополнить, что сегодня (и политологи это знают) огромный запрос во всем мире на социальное устройство.

Вадим Гигин:

В России ваши коллеги чуть «Единую Россию» не свергли.