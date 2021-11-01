«Конечно, глобальная катастрофа». Алексей Дзермант о влиянии распада СССР на весь мир

Алексей Дзермант:

Сотни тысяч убитых во время гражданских конфликтов на руинах Советского Союза. А сколько людей погибло от социальной депрессии, наркомании, пьянства, бандитизма? Эти цифры сопоставимые и, может, даже больше, чем пресловутые сталинские репрессии. Кто ответит за миллионы и сотни тысяч погибших людей в результате распада Советского Союза? Это, конечно, катастрофа, но другое дело, что мы не можем войти в одну и ту же реку дважды. Советский Союз в том виде уже не восстановить, это очевидно, но другое дело, что идеи, которые возникли, кстати, в том числе на нашей земле (напомню, что первый съезд РСДРП тоже прошел у нас, это наш бренд – и этот съезд, и 7 ноября) – мы единственная страна на постсоветском пространстве, которая этот праздник имеет.

Например, для Китая это очень серьезный символ, а Китай – серьезное государство, которое признает ошибки маоизма, в том числе и репрессии, но тем не менее семимильными шагами двигается в будущее. Это серьезная держава. Мы этот бренд должны сохранять. Во-первых, потому что он наш национальный и дал импульс национальной государственности. Во-вторых, в глобальном масштабе мы хранители «красных смыслов», мы свое государство построили на этом и сохраняем социальный характер государства. Я уверен, что в будущем такая позиция – с одной стороны, признавать ошибки, очевидные просчеты, а с другой стороны, говорить, что сама идея, как и в христианстве, там же много было версий, много было всего – эта идея была и будет жить.

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