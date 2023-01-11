«Вся страна объединилась». Игорь Петришенко присоединился к акции «От всей души» и посетил дом-интернат для ветеранов

Новости Беларуси. Практически каждый шестой белорус перешагнул 65-летний рубеж, при этом 120 тысяч проводят старость в одиночестве. Заботу о тех, кто посвятил родной стране не один десяток лет, на себя берет государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стороне от важного дела помощи старшему поколению не остаются и многие белорусы – объединяет благотворительный марафон «От всей души». Сегодня, 11 января, к этой инициативе присоединился и заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. О внимании к каждому репортаж Полины Королевы.

Полина Королева, корреспондент:

С задачей разнообразить жизнь всегда справлялось искусство. Сейчас мы направляемся в мастерскую трудотерапии. Начиная от рисования и заканчивая созданием коллажей, а также мягких, а главное, модных кукол – здесь занимаются всем. Примечательно, что игрушки и картины хоть сейчас отправляй на выставку, настолько симпатично и профессионально они выглядят. За плечами у Нины Анатольевны, помимо большого жизненного опыта, образование в художественной академии. Уже два года на досуге она работает над серией современных кукол. Образы и наряды придумывает сама. Как признается женщина, подсматривать у кого-то было бы несерьезно. В конце концов, ее архитектурные проекты украшают Минск, Москву и Ереван.

Нина Ткачук:

Работала на станции метро «Институт культуры» – интерьеры, на Октябрьской – Дворец Республики, в Ереване – Дворец молодежи, в Москве – наше постпредство. Я ничем другим не смогу, видимо, заняться, только творить – больше ничего.

В мастерской трудотерапии часто проходят мастер-классы для гостей. Учащиеся и юные волонтеры перенимают опыт пожилого поколения, а за чаем получают ценные советы на жизнь. К слову, это и есть программа активного долголетия, которую правительство приняло два года назад, в действии.

Татьяна Ворса, инструктор по трудовой терапии в городском доме-интернате:

Основа – это сохранение их тех способностей, которые они имеют. Развить у них что-то, в общем-то, сложно. Но мы стараемся как можно дольше сохранить их какую-то трудоспособность, заставить мыслить творчески как-то. То есть не зацикливаться больше на своих болезнях. Мы показываем то, что они очень нужны, их работы востребованы. Система социального обслуживания – это гибкий механизм, который подстраивается индивидуально под каждого нуждающегося. Сегодня в Беларуси работает около 150 территориальных соццентров, а также 83 дома-интерната. В подобных стационарных учреждениях проживают те, кому необходима постоянная помощь. Но им все еще есть о чем рассказать и чем поделиться. Клавдия Григорьевна в шесть лет стала узником лагеря смерти Озаричи.

Клавдия Гончарова:

Шесть лет – я уже многое помню. Я больна была, мать несла меня на спине, вынесла, и вот я выжила. Уже в институте мне поставили комбинированный порок сердца. С этим пороком сердца, сказали, что и замуж нельзя выходить, и детей нельзя. Однако я три раза родила. Мне здесь хорошо, я всех людей люблю, уважаю, и меня тоже все любят.

Акция «От всей души» стартовала только 3 января, однако уже доказала свою необходимость. Ведь забота о старшем поколении – это важная часть социальной политики Беларуси.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Нам приятно, что вся страна объединилась в этой акции «От всей души», что вся наша система – это и территориальные центры социального обслуживания, и 80 учреждений, пансионатов такого типа, где мы находимся, они все обеспечивают качественное предоставление услуг.

Самое время подытожить: хочешь узнать, как живет страна, посмотри, как живут дети и пенсионеры, и не только во время праздников. Акция «От всей души» – это лишь новая добрая традиция. Тот самый случай, когда действительно от всей души.