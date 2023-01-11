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Стартовал приём заявок на литературный конкурс LitUp

11 января 2023 18:07
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Новости Беларуси. Поддержка и продвижение перспективных белорусских авторов. Сегодня, 11 января, дан старт приему заявок на участие в третьем литературном конкурсе LitUp. Его организатором выступает Министерство информации Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовал приём заявок на литературный конкурс LitUp-1

Каждый желающий может представить свою концепцию произведения. Одно из условий – не менее 25 % от предполагаемого объема рукописи. Интерес к конкурсу с каждым годом растет, более сотни участников прошли через литературный стартап. Возможности налицо: победители проекта получают приоритетное право на издательство своей книги тиражом до тысячи экземпляров. Дальнейшее развитие данной площадки обсудили на пресс-конференции с призерами прошлых лет.

Стартовал приём заявок на литературный конкурс LitUp-4

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Этот литературный стартап открыт для очень большого круга людей. Мы ищем расхожее такое понятие, как таланты, мы ищем просто инициативных, ярких людей, которые могли бы писать как прозу, так и интеллектуальную литературу, как детскую литературу, так и литературу, которая будет интересна для широкого круга.

Стартовал приём заявок на литературный конкурс LitUp-7

Илья Набздоров, победитель литературного конкурса:
Я издал книгу про трейдинг, называется «Трейдинг и прочие чудеса». В первую очередь, я бы хотел, чтобы она была полезной для новичков, то есть для тех, кто стремится развиваться в каком-то для себя новом направлении, именно поэтому я ее и издал. Она совершенно небольшая, 69 страниц, чтобы каждый смог вечером сесть и условно за один раз ее прочитать.

Стартовал приём заявок на литературный конкурс LitUp-10

Впервые LitUp прошел в рамках 28-й Минской международной книжной выставки-ярмарки. Его особенность в том, что участие могут принять как именитые авторы с солидной библиографией, так и начинающие. В качестве членов жюри выступят руководители ведущих отечественных государственных издательств.

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# Конкурс # общество # Игорь Бузовский # Илья Набздоров # Фотофакт

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