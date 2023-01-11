Стартовал приём заявок на литературный конкурс LitUp

Новости Беларуси. Поддержка и продвижение перспективных белорусских авторов. Сегодня, 11 января, дан старт приему заявок на участие в третьем литературном конкурсе LitUp. Его организатором выступает Министерство информации Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый желающий может представить свою концепцию произведения. Одно из условий – не менее 25 % от предполагаемого объема рукописи. Интерес к конкурсу с каждым годом растет, более сотни участников прошли через литературный стартап. Возможности налицо: победители проекта получают приоритетное право на издательство своей книги тиражом до тысячи экземпляров. Дальнейшее развитие данной площадки обсудили на пресс-конференции с призерами прошлых лет.

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:

Этот литературный стартап открыт для очень большого круга людей. Мы ищем расхожее такое понятие, как таланты, мы ищем просто инициативных, ярких людей, которые могли бы писать как прозу, так и интеллектуальную литературу, как детскую литературу, так и литературу, которая будет интересна для широкого круга.

Илья Набздоров, победитель литературного конкурса:

Я издал книгу про трейдинг, называется «Трейдинг и прочие чудеса». В первую очередь, я бы хотел, чтобы она была полезной для новичков, то есть для тех, кто стремится развиваться в каком-то для себя новом направлении, именно поэтому я ее и издал. Она совершенно небольшая, 69 страниц, чтобы каждый смог вечером сесть и условно за один раз ее прочитать.