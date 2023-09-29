Президент нашёл эталонный МТК: «Корове дворец не нужен – корове нужна простота»

Новости Беларуси. Деревня будущего – благоустройство села, ремонт и качество дорог, строительство идеальной фермы и производство редких пород рыб – эти темы сегодня были в центре внимания главы государства во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту показали всю линейку дорожной техники. Под каждый вид покрытия – своя. Главное долговечность. А вот что называется самый альтернативный вариант на сегодня – это вот такие животноводческие комплексы.

Олег Лапотентов, председатель СПК:

Вот этот вот профилакторий обошелся нам в 136 тысяч рублей. И он построился меньше чем за два месяца.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Ну, вот родился теленочек и сюда сразу!

– Да! Здесь и молочное такси работает.

– Копейки стоит! Копейки, понимаешь, поэтому чтобы не гибли телята, мы их переводим куда-то, думаем. Вот! Построил за лето в каждом хозяйстве по два, по одному.

– Сколько здесь?

– Здесь всего 123 места.

– Два таких сарайчика построил и будь здоров.