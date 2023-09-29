Президент нашёл эталонный МТК: «Корове дворец не нужен – корове нужна простота»
Новости Беларуси. Деревня будущего – благоустройство села, ремонт и качество дорог, строительство идеальной фермы и производство редких пород рыб – эти темы сегодня были в центре внимания главы государства во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенту показали всю линейку дорожной техники. Под каждый вид покрытия – своя. Главное долговечность. А вот что называется самый альтернативный вариант на сегодня – это вот такие животноводческие комплексы.
Олег Лапотентов, председатель СПК:
Вот этот вот профилакторий обошелся нам в 136 тысяч рублей. И он построился меньше чем за два месяца.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Ну, вот родился теленочек и сюда сразу!
– Да! Здесь и молочное такси работает.
– Копейки стоит! Копейки, понимаешь, поэтому чтобы не гибли телята, мы их переводим куда-то, думаем. Вот! Построил за лето в каждом хозяйстве по два, по одному.
– Сколько здесь?
– Здесь всего 123 места.
– Два таких сарайчика построил и будь здоров.
Здесь, в одном из самых успешных хозяйств района, никакого космоса. Деревянные клюшечники. Самое дорогое – это бетонное основание. Все остальное построено хозспособом. Президент даже ориентирует, валежник или сухостой чуть ли не даром отдавать таким хозяйствам. Реконструкцию всего молочно-товарного комплекса провели за мне чем 3 миллиона рублей.