«Они стареют и умирают в ожидании этой перамоги». Что смотрят и читают змагары?

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире поговорим вместе с Юрием Терехом, известным как полковник Жордочкин, а также к нам по скайпу присоединится военный обозреватель и колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян. Обсудим с ними прошедшее совещание Лукашенко с силовым блоком страны, обман беглых предателей, террор против Беларуси и обстановку на линии боевого соприкосновения.

Юрий Терех, публицист: Появилась часть какая-то небольшая змагарская после 2020 года, которая уже третий год подряд каждый день говорят, что завтра все рухнет, прям завтра режиму конец. И вот это именно тот типаж почитателей Радиной, которым надо каждый день слышать, что завтра все. Они вот каждый день ложатся спать и думают: я проснусь, и все рухнет. Просыпаются, думают: сегодня день не удался, завтра точно рухнет. И так у них проходит по 25-30 лет, вся жизнь. Они стареют и умирают в ожидании этой перамоги.

Григорий Азаренок, СТВ:

После этого они еще так интересно признались, что они видят, что их никто не смотрит. Количество просмотров, даже по сравнению с тем, что было год назад (не то что два), ну просто смешное. У них же даже Вардомацкий выпустил такое исследование среди змагаров, потому что нормальных людей у него нет возможности опрашивать. Нормальные люди, когда увидят, что им звонит какой-то центр, они пошлют в одно место. Среди змагаров, среди интернет-публики. Все равно госСМИ, государственное телевидение, государственные газеты наши всегда на самых первых, топовых местах.

Юрий Терех:

Так естественно. Информационное противостояние они все-таки проиграли. К 2020 году мы прощелкали информационное поле, будем честны. Оно было за ними. Все-таки в инфополе дубинкой никого не побьешь, противостояние идет информационное. И мы победили тут вчистую, возражать им сейчас просто нечем.

Читайте также:

«Сейчас горячо». Что происходит на украинском фронте? Рассказал военный обозреватель

«А кто-то ждал другого чего-то?» Юрий Терех пояснил, почему «калиновцы» стали бежать с фронта

Азаренок: справедливо ли пускать беглых в Беларусь по отношению к тем змагарам, которые не уехали и сели?