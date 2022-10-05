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«А кто-то ждал другого чего-то?» Юрий Терех пояснил, почему «калиновцы» стали бежать с фронта

05 октября 2022 17:48
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире поговорим вместе с Юрием Терехом, известным как полковник Жордочкин, а также к нам по скайпу присоединится военный обозреватель и колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян. Обсудим с ними прошедшее совещание Лукашенко с силовым блоком страны, обман беглых предателей, террор против Беларуси и обстановку на линии боевого соприкосновения.

Григорий Азаренок, СТВ:
Юрий, вы же знаете практически всех животинок из полка Калиновского?

«А кто-то ждал другого чего-то?» Юрий Терех пояснил, почему «калиновцы» стали бежать с фронта-1

Юрий Терех, публицист:
Большую часть. И какими бы потешными они ни были, смотри, как оно получается интересно. Фактически они принесли присягу Украине. Это военнослужащие Украины, они подчиняются Вооруженным Силам Украины. И их какое-то командование говорит на голубом глазу совершенно спокойно, что цель нашего воинского формирования – нападение на Беларусь. Мы хотим напасть. И его никто не одергивает, не поправляет, не арестовывает. Вот можешь себе представить, что у нас какой-то полковник говорит: цель моего полка – нападение на Польшу, я сейчас это сделаю скоро своими силами. Такое вообще мыслимо? Как это можно вообще игнорировать, надо все-таки принимать какие-то меры, допускать, что это все-таки политика государства, раз его никто не поправляет.

«А кто-то ждал другого чего-то?» Юрий Терех пояснил, почему «калиновцы» стали бежать с фронта-3

Григорий Азаренок:
Мы видим, что сейчас их кидают на тяжелые участки фронта. Они-то думали, что они попозируют, поселфятся, пофоткаются. А тут сначала был Лисичанск, сейчас Херсон. И они очень быстро уменьшаются в количестве. О чем это говорит?

Юрий Терех:
Во-первых, они уменьшаются в количестве как естественным путем, так и противоестественным. Они как умирают, так и разбегаются.

Григорий Азаренок:
Да, вчера один из фронтменов, усач этот.

Юрий Терех:
Да, он больше всех говорил и быстрее всех побежал. Я их понимаю, страшно. Жить-то всем хочется. Понятно, что бросят в настоящий бой – там могут убить. Естественно, они сразу и побежали. Пока они разговаривали, все у них было: перамога, все красиво, пойдем ровными рядами, всех победим и вторгнемся. А как только что-то действительно полетело, так все и побежали. А кто-то ждал другого чего-то? Какого-то героизма от них отчаянного, что будут стоять до последнего за независимую Украину?

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# Международная политика # Григорий Азарёнок # Юрий Терех

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