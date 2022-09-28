Азарёнок: справедливо ли пускать беглых в Беларусь по отношению к тем змагарам, которые не уехали и сели?

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну а что еще либеральному болоту остается? Остается им только чемодан, вокзал и любая столица мира, куда они хотят. Потому что если они отрицают нашу страну, наши таланты, наших лидеров, то они отрицают и собственную жизнь. Поэтому их жизнь будет тяжела и неказиста. Наши змагары уже хлебнули и слезно просятся назад. Наш Президент, что он еще решит, что делать с ними, как их вернуть и нужно ли. Кстати, у меня такая мысль закралась: а справедливо ли будет это по отношению к тем змагарам, которые не уехали и сели? Они не уехали, они здесь нарушили закон и получили уголовную ответственность. А те уехали и просятся сейчас: Батька, прости. И что это, мы ж, получается, обидим вот этих?

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

А что значит «Батька, прости»? Тут надо конкретно доказать. Если они нарушили законодательство, надо срок отсидеть. Если они совершили проступок, штраф какой-то, трудовые работы, заявления публичные, раскаяться. А как по-другому? Верю, не верю. А это просто стагнация от бессилия либеральных кругов.

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