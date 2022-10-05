«Сейчас горячо». Что происходит на украинском фронте? Рассказал военный обозреватель
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире поговорим вместе с Юрием Терехом, известным как полковник Жордочкин, а также к нам по скайпу присоединится военный обозреватель и колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян. Обсудим с ними прошедшее совещание Лукашенко с силовым блоком страны, обман беглых предателей, террор против Беларуси и обстановку на линии боевого соприкосновения.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сейчас все следят за событиями на фронте, за тем, что происходит в театре боевых действий. Это огромная линия соприкосновения. Где сейчас самый опасный участок и как купировать тактически сложные моменты, которые сейчас происходят?
Владимир Ераносян, военный обозреватель и колумнист издания «Полиэксперт», капитан 1 ранга в запасе:
Самые опасные участки сейчас – это Сватово, Кременная, если говорить о Харьковском направлении. Если говорить о Николаево-Криворожском направлении, Херсонско-Криворожском направлении, то самый опасный участок – это север Правобережья, где идет прорыв летучими группами на легкой бронированной технике со стороны ВСУ в сторону Дудчан. С чем это связано? Прежде всего с той агонией, которая сейчас присутствует в истеблишменте киевском, в этом режиме, потому что им нужно успеть. Они всегда начинают, когда это политически востребовано. Сначала они начали в Харькове свое контрнаступление, которое было успешным. Это было приурочено к Rammstein. Сейчас у них тема: успеть до полного завершения подготовки наших ребят на полигонах. Потому что частичная мобилизация идет успешно. 2/3 уже собраны – практически 200 тысяч человек, по заявлению Министерства обороны и по всем раскладам, которые дают независимые аналитики.
Владимир Ераносян:
Самое главное, что бы мне хотелось отметить: все эти контрнаступления украинские рассчитаны на стремительные прорывы на легкой бронированной техники диверсионно-разведывательными группами, натренированными западными инструкторами. По заявлению источников, которыми я пользуюсь, в ЛНР воюет до 60 % наемников, среди которых большая часть – поляки, румыны и канадцы. Понятно, что они все в украинской форме, у них всех украинские флажки, но по всем радиоперехватам, пеленгам, наши силы отмечают присутствие большого наплыва поляков. До 7 тысяч наемников на Харьковском направлении. Нужно отметить, что сейчас сосредоточена большая группировка на Херсоне – до 40 тысяч человек задействовано. Практически все танки Т-72М-1 и PT-91 (Twardy) вместе с польскими экипажами сейчас на этом направлении. Поэтому сейчас горячо. Там самые горячие точки находятся где-то в 30-40 километрах от Херсона. То есть это правобережье, где наши силы присутствуют и держат оборону.
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