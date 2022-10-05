«Сейчас горячо». Что происходит на украинском фронте? Рассказал военный обозреватель

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире поговорим вместе с Юрием Терехом, известным как полковник Жордочкин, а также к нам по скайпу присоединится военный обозреватель и колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян. Обсудим с ними прошедшее совещание Лукашенко с силовым блоком страны, обман беглых предателей, террор против Беларуси и обстановку на линии боевого соприкосновения. Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас все следят за событиями на фронте, за тем, что происходит в театре боевых действий. Это огромная линия соприкосновения. Где сейчас самый опасный участок и как купировать тактически сложные моменты, которые сейчас происходят?

Владимир Ераносян, военный обозреватель и колумнист издания «Полиэксперт», капитан 1 ранга в запасе:

Самые опасные участки сейчас – это Сватово, Кременная, если говорить о Харьковском направлении. Если говорить о Николаево-Криворожском направлении, Херсонско-Криворожском направлении, то самый опасный участок – это север Правобережья, где идет прорыв летучими группами на легкой бронированной технике со стороны ВСУ в сторону Дудчан. С чем это связано? Прежде всего с той агонией, которая сейчас присутствует в истеблишменте киевском, в этом режиме, потому что им нужно успеть. Они всегда начинают, когда это политически востребовано. Сначала они начали в Харькове свое контрнаступление, которое было успешным. Это было приурочено к Rammstein. Сейчас у них тема: успеть до полного завершения подготовки наших ребят на полигонах. Потому что частичная мобилизация идет успешно. 2/3 уже собраны – практически 200 тысяч человек, по заявлению Министерства обороны и по всем раскладам, которые дают независимые аналитики.