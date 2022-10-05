Женщины ходят в туфельках, а моя супруга – в резиновых сапогах. Жители Минской области пожаловались на свои проблемы

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан остается важнейшей задачей государственной власти. Внимание на этом неоднократно акцентировал Президент. 5 октября сенаторы узнавали, какие проблемы беспокоят жителей столичного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Единый день приема граждан в Минской области охватил без исключения все районы. Спектр тем широкий – от работы ЖКХ до личных сложных жизненных ситуаций. Во всех случаях главная цель – найти компромисс и эффективный инструмент взаимодействия.

Святослав Дударь живет в Заславле с 1970 года. Неизменной частью пейзажа остается заросшая дорога от 17-го до 19-го дома. Все бы ничего, но остальная часть Почтовой улицы давно заасфальтирована. Почему в свое время были проигнорированы или забыты 105 метров дороги, мужчина не знает. Особенно, по словам Святослава Федоровича, ситуация ухудшается в осенне-зимний период.

Святослав Дударь, житель Заславля:

Женщины ходят в туфельках, моя супруга, мать ходят постоянно, как осень-весна, в резиновых сапогах. Подробности.

Только в Заславский исполком мужчина обращался четыре раза. Ситуацию обещали исправить неоднократно, но перед домом по-прежнему растет только трава. Как признается Святослав Федорович, вопрос наболел.

За помощью он обратился к сенатору Наталье Якубицкой. Сегодня прием граждан член Совета Республики она провела в Минском исполкоме. Свыше 15 человек обратились за помощью. Разрешить многие вопросы удалось оперативно, на месте.

Для Татьяны Александровны поводом обратиться за помощью к сенаторам стало извещение об изъятии участка. Согласно документам, на земле не ведутся строительные работы. Пенсионерка показывает фотографии: на них построенный гараж, облагороженная территория, собственный сад. Заложен даже фундамент под будущий дом. А вот стен и правда нет. Причина – уже восьмой год на участок не могут провести электричество.

Татьяна Баргина, жительница деревни Копище:

Нет электричества, нельзя провести газ, нельзя провести отопление, то есть любую отделку мы не можем сделать. Даже если мы самые дорогие окна поставим, это не сыграет, у нас все потрескается, у нас все полопается внутри.

Есть проблема, есть и оперативное решение. Сенатор Дмитрий Басков предпочитает не откладывать обращения в дальний ящик.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Изымают участок по причине недостроя. По фотографиям, тут практически все построено, но есть одна проблема – им с 2014 года не дают электричество. Басков о выездном приеме граждан: «Людям очень часто хочется, чтобы их выслушали». Читайте здесь.

Общение с населением позволило выявить и недоработки региональных властей. Анатолий Михайлович проживает на первом этаже, на прием пришел с вопросом по работе ЖКХ. Оказывается, дом дал усадку, отчего образовался контруклон канализационной трубы. Вопрос не решали. Жалобы Зои Николаевны по поводу протекающей кровли вовсе игнорировали на протяжении пяти лет. Над этими, а также вопросами здравоохранения и безбарьерной среды в Солигорском райисполкоме сегодня работала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Есть вопросы, которые касаются семей, имеющих детей-инвалидов, по предоставлению им жилья. Поэтому надо еще раз внимательно обратить на это особое внимание. Потому что с многодетными семьями мы разобрались, когда было дано поручение Президента нашей страны, чтобы в течение года эти люди были приглашены на строительство либо квартиры в многоквартирном доме, либо получили земельный участок. Сейчас надо посмотреть на эту категорию, потому что неоднократно возникают вопросы о предоставлении жилья семьям, имеющим и воспитывающим детей-инвалидов.