«Все это было прогнозируемо и понятно». Почему после начала спецоперации у нас экономика лучше американской?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире поговорим вместе с Юрием Терехом, известным как полковник Жордочкин, а также к нам по скайпу присоединится военный обозреватель и колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян. Обсудим с ними прошедшее совещание Лукашенко с силовым блоком страны, обман беглых предателей, террор против Беларуси и обстановку на линии боевого соприкосновения.
Юрий Терех, публицист:
Я в военных вопросах понимаю предельно мало.
Григорий Азаренок, СТВ:
Поэтому мы и приглашаем военных экспертов, чтобы не врать людям.
Юрий Терех:
Я чуть понимаю в экономике. Я могу сказать, что получается у нас немножко уровнем выше. Что у нас произошло за последние полгода? Это для паникеров, особенное внимание обратите. Во-первых, доллар очень серьезно потерял позиции в России, он ушел, совершенно беспрецедентно укрепился российский рубль. Так, что его даже притормаживать начали, что слишком сильно укрепляется, слишком дорогая валюта становится. Это тоже не очень хорошо. Европа получила страшный экономический удар. В первую очередь по промышленности. Сейчас у нас получается так, что Америка, пока это все идет, с одной стороны, подкидывает Украине старое и не сильно нужное оружие, а с другой стороны, забирает себе европейские производства. При этом она за то, что забирает эти производства, теряет долларовое влияние в нашем регионе. Тут сейчас юани, рубль начинают между расчетом ходить. Все это было прогнозируемо и понятно. Никто тут своих интересов упускать не хочет.
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