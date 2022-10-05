«Все это было прогнозируемо и понятно». Почему после начала спецоперации у нас экономика лучше американской?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире поговорим вместе с Юрием Терехом, известным как полковник Жордочкин, а также к нам по скайпу присоединится военный обозреватель и колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян. Обсудим с ними прошедшее совещание Лукашенко с силовым блоком страны, обман беглых предателей, террор против Беларуси и обстановку на линии боевого соприкосновения.

Юрий Терех, публицист:

Я в военных вопросах понимаю предельно мало.