«Они почему-то народ, а мы почему-то нет. Как они это решают?» Группа «Галасы ЗМеста» ответила на вопросы Григория Азарёнка

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики» на СТВ группа «Галасы ЗМеста».

Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодня праздник у ребят, сегодня праздник у девчат. Специальный выпуск «Тайных пружин политики», и у нас в гостях группа «Галасы ЗМеста». Ребята из Барановичей, которые стали известны на всю Европу. Солист Дмитрий Бутаков. Дмитрий, представьте, пожалуйста, остальных участников. Дмитрий Бутаков, солист группы «Галасы ЗМеста»:

Это Ирина, наша певица. Это Евгений Витальевич, подпольная кличка – просто Витальевич, наш соло-гитарист и композитор основной. Далее Максим Пономаренко, барабанщик, аранжировщик.

Дальше я, естественно. Я в основном пишу стихи, тексты к нашим песням. Иногда, несколько штук написал с музычкой. И вот еще у нас Евгений, Женя – бас-гитара, ну и записью занимается. Все при деле у нас тут. «Политически мотивировано». Иван Эйсмонт о решении ЕВС отстранить группу «Галасы ЗМеста» от участия в «Евровидении»

Григорий Азаренок:

Коллектив у вас сложившийся еще со времен КВН, правильно? Дмитрий Бутаков:

Да, еще давно, с давних-давних времен мы вместе. Григорий Азаренок:

Но прогремели вы в прошлом году, когда начали писать сатирические песни про наших так называемых змагаров. Почему вы решили это сделать? «Случилось 9-е число, бах – и у них у всех что-то там щелкнуло, перемкнуло» Дмитрий Бутаков:

Тому было несколько причин. Месяца три, наверное, еще, как только Тихановскую собирались выдвигать. Начиналось оно так: «Вопрос назрел к округе всей: где взять 100 тысяч подписей? Подсказали мысль одну: возьми вместо себя жену». Ну и я развил эту мысль: а чего жену брать? Кошку давайте жены возьмем, там еще больше лайков в Instagram. Там вообще все будет очень круто. Котиков все любят, за них все проголосуют. И заканчивалось стихотворение словами: «Вертись в кошачьем фуэте, пусть будет президент котэ». И я когда это стихотворение читал приятелям своим, друзьям, все очень смеялись: ура, ха-ха-ха. А тут случилось 9-е число, бах – и у них у всех что-то там щелкнуло, перемкнуло, я не знаю. Все пошли резко: о, Тихановская, ура-ура! Григорий Азаренок:

Первый хит прогремел на всю страну: «Песня про Латушко». Как вы ее решили написать?

Дмитрий Бутаков:

Я пришел домой вечером. По телевизору – не помню – шел «Вечер с Соловьевым» или какая-то передача с Соловьевым. И Латушко был в прямом эфире. И вот на вопрос Владимира Соловьева: «Почему вы все-таки уехали, раз вы такой революционер, не остались тут?» Тот на полном серьезе сказал, что «мне мои соратники подсказали, что я больше пользы принесу здесь». Я вот это услышал когда, ушам и глазам не поверил и буквально через полчасика уже песню написал такую. Григорий Азаренок:

Давайте послушаем (подробнее в видеоматериале). Вот была первая песня, она так прогремела хорошо и так далее. И все, кто имел дело с этими людьми, все столкнулись с так называемым хейтом. Вы, наверное, тоже. Читайте также: Иван Эйсмонт о песне группы «Галасы ЗМеста»: там можно найти всё что угодно, кроме политики Что думает Евгений Олейник о группе «Галасы ЗМеста» и песне на «Евровидение-2021»? «Про зайчиков будет песня, например». Лидер группы «Галасы ЗМеста» о «Евровидении», новых текстах и решении ЕВС «Хейт, который в интернете, я его даже не считаю, потому что люди там варятся в своей какой-то тусовке» Дмитрий Бутаков:

Да, особенно поначалу. Звонили… Хейт, который в интернете, я его даже не считаю, потому что люди там варятся в своей какой-то тусовке. Это их дело, пускай занимаются, я только приветствую – больше просмотров, больше в YouTube продвигается песня, здесь все как раз нормально. Но вот у меня несколько друзей-приятелей было таких, которые давай звонить: «Как ты пошел против народа?» Мне так было всегда интересно – против какого народа? А я что – не народ? То есть они почему-то народ, а мы почему-то нет. Как они это решают – кто из них народ? Ну и стал я потихонечку наблюдать за вот этим всем происходящим, за всеми этими маршами очень смешными. И тот марш, придумали название – пенсионеров и этих самых… У них не получается, не получается – всех призывают. И вот у нас песня получилась. Есть в народе такая пословица (может, она не очень): кто не спал с невестой, тот выходи. Ну, по анекдоту.

Григорий Азаренок:

Вообще, в ваших песнях видно: вы с определенным юмором к ним относитесь, они дают для этого поводы. Потому что мы такую революцию классическую знаем: когда есть лидеры, программа, когда есть какое-то движение, организация и так далее. А какие-то подростки это все организуют из-за границы и так далее. Это все довольно забавно. Я лично встречался с этими женщинами, бабушками на маршах. Это вообще такой отряд ада, можно сказать. Что вы думаете? «Действительно, если вы хотите что-то поменять, предъявите нам этого лидера, предъявите программу» Дмитрий Бутаков:

Особенно когда визжат, удивительно делают. Визгом можно ли сделать революцию? Вы ключевое слово сказали – лидеры. Действительно, если вы хотите что-то поменять, предъявите нам этого лидера, предъявите программу: чего он хочет? Григорий Азаренок:

Дмитрий, вы в одном интервью сказали, что вы советский человек. Почему? Дмитрий Бутаков:

Во-первых, потому что я родился в Советском Союзе, причем достаточно давно. Во-вторых, все мое детство и юность, я в армии присягал, служил в армии в Советском Союзе еще солдатом (кстати, как вы ефрейтором). «Евровидение» не политизировано? Вот несколько примеров

Григорий Азаренок:

Хорошее звание. «Почему я должен вдруг от одного флага отказаться и перейти к этому?» Дмитрий Бутаков:

Отличное – лучший солдат. У меня только теплые воспоминания о нем остались, потому что все было нормально, легко как-то, предопределено, что ли. У меня же, естественно, не спросили, когда Союз развалился. Вроде как спрашивали, вроде как был какой-то референдум, но все на него положили и сделали то, что сейчас происходит. Точно так же они не спрашивают, как сейчас: раз – выставили этот бело-красно-белый флаг. Почему? Почему я должен вдруг от одного флага отказаться и перейти к этому? Мне это совершенно непонятно, я абсолютно против этих всех вещей. Григорий Азаренок:

Дмитрий как советский человек, наверное, склонен к авторитарному руководству. Или я не прав?

Ирина Сорговицкая, солистка группы «Галасы ЗМеста»:

Я бы больше, наверное, сказала, что не к авторитарному. Он авторитет, но не деспот, скажем так. То есть у нас все достаточно лояльно, какой-то жесткой системы нету. Мы договариваемся, но, разумеется, он авторитет, он лидер нашего коллектива. Об участии в «Евровидении»: «В качестве шутки для начала: давай-ка заявку подадим» Григорий Азаренок:

Расскажите, как пришла идея с «Евровидением». Дмитрий Бутаков:

С «Евровидением» – в качестве шутки для начала: давай-ка заявку подадим. Ну, подали мы заявку. Ну, и в общем-то забыли даже. Тут проходит недельки три. Вдруг нам звонят: «Здрасьте!» – «Здрасьте!» – «Вас выбрали». – «Очень хорошо. Куда?» – «На «Евровидение». – «Да ладно. Что, вы смеетесь, что ли над нами?» Алёна Ланская высказалась о ситуации вокруг участников от Беларуси на «Евровидении-2021» Григорий Азаренок:

Знаете, мы все люди простые. Когда я узнал, что вы поедете, я волновался, потому что я представляю, там такая специфическая атмосфера. Там какое-нибудь бородатое в платье к вам подошло бы, начало бы приставать. Мы же люди простые – до международного скандала могло бы дойти. Дмитрий Бутаков:

Могло. Очень бы не хотелось. Поэтому может оно и хорошо, что так случилось. Следующий год они пусть подумают, мы на следующий год поедем, все расскажем. Григорий Азаренок:

Правильно. Только не вздумайте победить, потому что через год нам принимать здесь полтысячи этих голубых. Дмитрий Бутаков:

Этих самых. Ну да, ну да...

Григорий Азаренок:

Когда шла эпопея с «Евровидением», вас пыталась спровоцировать журналистка, по-моему, «Настоящего времени». Она все вытягивала из вас политику: как вы к Президенту относитесь, есть ли у вас сатирические песни не про оппозицию? И вы правильно отметили: они есть, вы журналист – ищите! Я, например, такую песню знаю. Давайте ее сейчас послушаем (подробнее в видеоматериале). Григорий Азаренок:

Вы были долгое время в КВН и знаете вот эту культурную среду, культурную элитку. И вот сейчас мы видим, что под давлением этих ботов начинают артисты отказываться от выступления на «Славянском базаре», хотя раньше всегда за честь для себя считали. И в принципе всех, кто не согласен с этой средой, они мгновенно сжирают, выплевывают, и так страшно, что никакому тоталитаризму это не снилось. Оказаться нерукопожатным – это, наверное, страшно для тех, кто в этой среде. Эти люди называют себя либералами. Так вот нет, у них секта еще покруче Дмитрий Бутаков:

Да, и эти люди называют себя либералами, что как бы подразумевает, что возможно все. Так вот нет, у них секта еще покруче, я не знаю, какой там действительно тоталитарной. И очень большие сомнения возникают. Собственно, у меня-то уже не возникают, я-то по натуре совершенно не либерал, потому что, например, я долгое время был спортсменом, причем занимался командным видом спорта – волейболом. И вот у нас тренер: чтобы команда играла, невозможно применять там какие-то подходы такие: «мы хотим сегодня другого тренера» – все, ты ни в один турнир не попадешь. Ну вот, опять же, если взять Семена Слепакова, вот он писал смешные песни вроде как на отвлеченные темы, а тут один раз попробовал сказать, что, в общем-то, марши не есть хорошо… Григорий Азаренок:

Покусился на святое. Дмитрий Бутаков:

Покусился на святое. И что началось. Вот вам, пожалуйста, вся картина эта. Если вот это правильно, если вот это интересно, тогда вы уж меня извините, мы как-нибудь в стороне от этого будем Григорий Азаренок:

По вам сразу видно, что вы специфически относитесь, как и я, к такому понятию, как толерантность, такая вот толерастия современная. И поэтому я ж говорю, что на «Евровидении» могли бы быть шумные эксцессы в этом плане. Я вот к чему: вот у вас и последняя песня – «Ценности» и так далее, вот эти все перверсии, родители 1, 2, 3, 5, сколько они там уже придумали полов там и так далее. Почему вы это не принимаете, а отторгаете?

Дмитрий Бутаков:

Потому что мне кажется, что я, да и мы все нормальные люди. Очевидное же не спрячешь. Сколько полов? Ну, пускай считают. С одной стороны, мне кажется, что там вся эта политика ведется целенаправленно, то есть там людей насильно заставляют… Опять же, преследуя какие-то интересы. Я так понимаю, чтобы людей отвлечь от чего-то более насущного. Я не хочу, например, чтобы мой сын пошел по этой... Ну не хочу и все. Понятно почему. Я верующий человек. Несколько лет назад какой-то саммит был в Европе, я видел по телевизору: фотографируются жены первых лиц, стоят жены, жены, жены и мужик рядом с ними такой в конце встал. Ну, если вот это правильно, если вот это интересно, тогда вы уж меня извините, мы как-нибудь в стороне от этого будем. Когда пришел отказ, здесь я уже целенаправленно писал именно песню на песню Григорий Азаренок:

Вы напугали всю Европу песней про милого зайчика и лисичку. Ну расскажите, теперь уже можно, что за смысл у этой песни? Дмитрий Бутаков:

Как раз зайчик уже был написан целенаправленно. Если в первую песню я действительно не вкладывал именно политический смысл, а просто… Не петь же, как все поют, там I love you или про Мефистофеля, как там кого-то, что я люблю тебя и прочее. Я попытался раскрыть какие-то противоречия именно общечеловеческие такие, что там нас как человека отдельно уже не рассматривают, то есть мы как функция, потребление, надо спать есть, покупать постоянно, обновлять гардероб, гаджеты – об этом было, забыть про историю про ту, не надо рефлексировать на тему, что было с тобой раньше. Вперед иди, мы тебя всему научим. То есть первая песня была как бы об этом. Но когда пришел отказ, здесь я уже целенаправленно писал именно песню на песню. Тут уже смысл абсолютно, по-моему, понятен. То есть шел зайчик, провалился в нору, пел песенку. Его, естественно, съели – по той причине, что не важно, как ты, зайчик, поешь, важно, что ты зайчик, что я, например, хочу есть. В данном случае это к Беларуси. Григорий Азаренок:

Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать.

Дмитрий Бутаков:

Да, совершенно верно. Это вот перефразирование Крылова получилось такое вот на современный лад. Потом шла лиса, пела, туда же. И в конце подается такая мысль, что все стремятся не какую-то свою позицию, свою мысль выразить в песне, а именно понравиться европейцам: мы хотим как вы, возьмите нас к себе. Какое-то в этом подобострастие. Григорий Азаренок:

А она берет и кушает. Потому что воротник нужней. Дмитрий Бутаков:

Да, воротник нужней, совершенно верно. Григорий Азаренок:

Ну и самая известная песня в Европе – «Я научу тебя», мы уже немножко ее коснулись. По мне, так смысл там очевиден – это рецепт цветной революции.