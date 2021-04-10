«Нужно брать банковскую ячейку, чтобы её не украли у меня». Что подарил Александр Лукашенко белорусам на хоккее?

Новости Беларуси. 10 апреля трибуны ликовали, накал страстей чувствовался буквально в каждом сантиметре «Олимпик Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во второй финальной игре XIV Республиканских соревнований среди любительских команд сошлись команды Брестской области и Президента Беларуси. Итог встречи – 12:4. Команда Президента выиграла турнир и стала обладателем почетного трофея.

Ярких и не менее зрелищных моментов ждут и от белорусской команды «Динамо-Минск» в КХЛ. Ее наставник Крэйг Вудкрофт с интересом наблюдал за игрой двух финалистов любительского турнира. Здесь было что почерпнуть. Свой личный вновь испеченный трофей глава государства презентовал коучу в знак гаранта веры в профессионализм «зубров».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы на будущий год выиграл вот такую медаль.

Подружиться со спортом, а может, и стать профессионалом намерен Глеб Понамарев. Этот турнир для него действительно знаковый. Еще не раз расскажет, как пришел на хоккей посмотреть и неожиданно стал обладателем сувенира от Президента – хорошая мотивация.

Глеб Понамарев, ученик СШ № 42:

Для меня радость, какое-то удовольствие.

Еще одним подарком для зрителей оказалась хоккейная майка главы государства с его автографом, которую разыграли в честном спортивном поединке болельщики. Александр продемонстрировал свои снайперские способности и стал обладателем трофея.