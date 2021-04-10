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«Нужно брать банковскую ячейку, чтобы её не украли у меня». Что подарил Александр Лукашенко белорусам на хоккее?

10 апреля 2021 17:24
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Новости Беларуси. 10 апреля трибуны ликовали, накал страстей чувствовался буквально в каждом сантиметре «Олимпик Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во второй финальной игре XIV Республиканских соревнований среди любительских команд сошлись команды Брестской области и Президента Беларуси. 

Итог встречи – 12:4. Команда Президента выиграла турнир и стала обладателем почетного трофея.

«Нужно брать банковскую ячейку, чтобы её не украли у меня». Что подарил Александр Лукашенко белорусам на хоккее?-1

Ярких и не менее зрелищных моментов ждут и от белорусской команды «Динамо-Минск» в КХЛ. Ее наставник Крэйг Вудкрофт с интересом наблюдал за игрой двух финалистов любительского турнира. Здесь было что почерпнуть. Свой личный вновь испеченный трофей глава государства презентовал коучу в знак гаранта веры в профессионализм «зубров».

«Нужно брать банковскую ячейку, чтобы её не украли у меня». Что подарил Александр Лукашенко белорусам на хоккее?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Чтобы на будущий год выиграл вот такую медаль.

«Нужно брать банковскую ячейку, чтобы её не украли у меня». Что подарил Александр Лукашенко белорусам на хоккее?-7

Подружиться со спортом, а может, и стать профессионалом намерен Глеб Понамарев. Этот турнир для него действительно знаковый. Еще не раз расскажет, как пришел на хоккей посмотреть и неожиданно стал обладателем сувенира от Президента – хорошая мотивация.

«Нужно брать банковскую ячейку, чтобы её не украли у меня». Что подарил Александр Лукашенко белорусам на хоккее?-10

Глеб Понамарев, ученик СШ № 42:
Для меня радость, какое-то удовольствие.

«Нужно брать банковскую ячейку, чтобы её не украли у меня». Что подарил Александр Лукашенко белорусам на хоккее?-13

Еще одним подарком для зрителей оказалась хоккейная майка главы государства с его автографом, которую разыграли в честном спортивном поединке болельщики. Александр продемонстрировал свои снайперские способности и стал обладателем трофея.

«Нужно брать банковскую ячейку, чтобы её не украли у меня». Что подарил Александр Лукашенко белорусам на хоккее?-16

С девушкой пришли на матч посмотреть на Президента, поддержать команду и увидеть хороший, интересный хоккей. Меня вызвали на конкурс, ну и получилось победить. Не ожидал получить майку от самого Президента. Это очень важно для меня. Я подозреваю, что нужно брать банковскую ячейку, чтобы ее не украли у меня.

# Хоккей Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Глеб Понамарев # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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