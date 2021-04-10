Наблюдаем за природой. Эти апрельские приметы расскажут вам о погоде на весну и лето

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 12 апреля – Иван Лествичник. Если в этот день случится первый гром при сильном ветре – будет весна холодной, рассказали в программе «Плюс-минус». Если ветер восточный – весна будет дальше сухая и теплая, при западном – мокрая, при южном – теплая.

Также предки отмечали: гуси высоко летят – дождей много будет, если низко – мало. А если уже одуванчик расцвел, то лето будет коротким. Понадобятся зонт и лёгкая одежда? Прогноз погоды в Беларуси на середину апреля

13 апреля – смотрели в этот день за перелетными птицами. Если массово летят стаями – к дружной весне. Чем прозрачнее облака, тем тише будет погода, но может пойти дождь. А вот если моросит с утра, то и лето будет дождливым.

14 апреля – об этом дне в народе говорили: Марья – пустые щи. Если слышен короткий редкий гром, то погода будет теплой и солнечной, молния на закате – к скорому дождю.