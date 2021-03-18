Алёна Ланская высказалась о ситуации вокруг участников от Беларуси на «Евровидении-2021»

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

К сожалению, в этом году у Беларуси нет возможности попасть на конкурс «Евровидение». В зависимости от тех взглядов субъективных, которые есть с той и другой стороны. Когда огромное количество жалоб от хейтеров, от ботов стало поступать в адрес конкурса, то, соответственно, возможно, один из вариантов – вещательный союз принял решение о том, что в конкурсе не стоит лишний раз будоражить общественность.