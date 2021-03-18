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Алёна Ланская высказалась о ситуации вокруг участников от Беларуси на «Евровидении-2021»

18 марта 2021 17:28
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Новости Беларуси. Группа «Галасы ЗМеста» готова выступить на «Евровидении» с очередным хитом. Сейчас музыканты работают над новым творением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алёна Ланская высказалась о ситуации вокруг участников от Беларуси на «Евровидении-2021»-1

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
К сожалению, в этом году у Беларуси нет возможности попасть на конкурс «Евровидение». В зависимости от тех взглядов субъективных, которые есть с той и другой стороны. Когда огромное количество жалоб от хейтеров, от ботов стало поступать в адрес конкурса, то, соответственно, возможно, один из вариантов – вещательный союз принял решение о том, что в конкурсе не стоит лишний раз будоражить общественность.

Алёна Ланская высказалась о ситуации вокруг участников от Беларуси на «Евровидении-2021»-4

Белорусские организаторы национального отбора выражают надежду, что новая композиция наберет просмотров не меньше, чем версия 1.0. Ведь негодование определенных личностей по поводу выдвижения «Галасов ЗМеста» на «Евровидение» в конечном счете создало эффект разорвавшейся бомбы – за незначительный отрезок времени более миллиона просмотров.

# Евровидение 2021 # Культура # Алёна Ланская # Галасы ЗМеста # Фотофакт

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