Алёна Ланская высказалась о ситуации вокруг участников от Беларуси на «Евровидении-2021»

Новости Беларуси. Группа «Галасы ЗМеста» готова выступить на «Евровидении» с очередным хитом. Сейчас музыканты работают над новым творением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Группа «Галасы ЗМеста» готова выступить на «Евровидении» с очередным хитом. Сейчас музыканты работают над новым творением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
К сожалению, в этом году у Беларуси нет возможности попасть на конкурс «Евровидение». В зависимости от тех взглядов субъективных, которые есть с той и другой стороны. Когда огромное количество жалоб от хейтеров, от ботов стало поступать в адрес конкурса, то, соответственно, возможно, один из вариантов – вещательный союз принял решение о том, что в конкурсе не стоит лишний раз будоражить общественность.
Белорусские организаторы национального отбора выражают надежду, что новая композиция наберет просмотров не меньше, чем версия 1.0. Ведь негодование определенных личностей по поводу выдвижения «Галасов ЗМеста» на «Евровидение» в конечном счете создало эффект разорвавшейся бомбы – за незначительный отрезок времени более миллиона просмотров.