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В ботаническом саду пройдёт Неделя цветения сирени. Что ждёт гостей?

20 мая 2021 16:56
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Новости Беларуси. Живые фотозоны и редкие благоухающие сорта. В ботаническом саду пройдет Неделя цветения сирени, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ботаническом саду пройдёт Неделя цветения сирени. Что ждёт гостей?-1

В главном парке флоры и фауны зацвела сирень. Сотрудники ботанического сада подготовили много сюрпризов. Минчане смогут посетить сирингарий, где представлено более 200 сортов.

В ботаническом саду пройдёт Неделя цветения сирени. Что ждёт гостей?-4

В рамках недели цветения здесь пройдут тематические экскурсии и встречи. Полюбоваться ароматными кустами сирени можно будет с 12:00 до 21:00. В выходные, 22 и 23 мая, гостей ждут театрализованные представления, а также мастер-классы по рисованию на воде и каллиграфии.

В ботаническом саду пройдёт Неделя цветения сирени. Что ждёт гостей?-7

Ирина Аношенко, экскурсовод Центрального ботанического сада:
Это и сирень зарубежных фирм: и Голландия у нас представлена, и Германия. Очень древние, старые сорта – это французской селекции, такого знаменитого селекционера как Лемуан. Сирени селекционера России Колесникова очень знамениты не только в России, но и за рубежом.

# Растения и цветы # общество # Ирина Аношенко # Фотофакт

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