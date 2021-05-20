В ботаническом саду пройдёт Неделя цветения сирени. Что ждёт гостей?

Новости Беларуси. Живые фотозоны и редкие благоухающие сорта. В ботаническом саду пройдет Неделя цветения сирени, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Живые фотозоны и редкие благоухающие сорта. В ботаническом саду пройдет Неделя цветения сирени, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В главном парке флоры и фауны зацвела сирень. Сотрудники ботанического сада подготовили много сюрпризов. Минчане смогут посетить сирингарий, где представлено более 200 сортов.
В рамках недели цветения здесь пройдут тематические экскурсии и встречи. Полюбоваться ароматными кустами сирени можно будет с 12:00 до 21:00. В выходные, 22 и 23 мая, гостей ждут театрализованные представления, а также мастер-классы по рисованию на воде и каллиграфии.
Ирина Аношенко, экскурсовод Центрального ботанического сада:
Это и сирень зарубежных фирм: и Голландия у нас представлена, и Германия. Очень древние, старые сорта – это французской селекции, такого знаменитого селекционера как Лемуан. Сирени селекционера России Колесникова очень знамениты не только в России, но и за рубежом.