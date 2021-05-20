Наталья Кочанова о встрече со студентами ПГУ: «Они уже живут теми предложениями и инновациями, которые нужно предусмотреть»

Беседа прошла в зале заседаний. Место обосновано большим количеством желающих познакомиться поближе с работой Совета Республики. Диалог получился откровенным и неформальным и длился более двух часов. Коснулись самых разных вопросов: распределения молодых специалистов, дистанционного обучения, образования в целом, законодательства. Закрытых тем не было. Учащиеся впервые побывали в Совете Республики. Специально для них перед началом диалога провели экскурсию по одной из достопримечательностей – музею.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мне было очень приятно встретиться с ребятами, узнать, какие у них вопросы, какие проблемы, чем они живут сегодня. Хотя я скажу, что я бываю в этом университете, правда, со студентами давно уже не встречалась, поэтому эта встреча мне сегодня очень понравилась. Понравилась, потому что вопросы были такие, которые касались развития образования в нашей стране, касались психологической помощи, разработки законопроектов, что важно. Знаете, интересно, что ребят интересовали вопросы, которые сегодня актуальны для них. Получая свою специальность, они уже живут теми предложениями и инновациями, которые нужно предусмотреть в той или иной отрасли.