Прямой эфир

Дания присоединилась к проекту по строительству «стены беспилотников»

24 сентября 2025 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Недавние инциденты с дронами над Копенгагеном и Польшей, похоже, довели умы еврочиновников. Здесь всерьез заговорили о возведении особого рубежа («стены дронов») вдоль восточной границы Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем возродить отложенную оборонную инициативу ЕС призвала Дания, которой по сравнению с Польшей досталось меньше дронов. Всего три БПЛА были замечены над военной базой в Копенгагене в этот понедельник, в то время как Варшава на прошлой неделе боролась с 19, сбив всего четыре. 

Тем не менее свой героизм перед лицом мнимой угрозы страны закрепят на встрече национальных представителей с еврокомиссаром по обороне в Брюсселе. Там же предложат к обсуждению и проект новой системы обнаружения и перехвата беспилотников.

К Польше и Дании присоединятся страны Прибалтики, Финляндия, а также Румыния и Болгария. В то же время Венгрия и Словакия отказались от участия, вызвав вопросы о целесообразности сего грандиозного проекта. 

Пока неясно, как будет работать это «стена» на практике. Однако известно, что Евросоюзу на это снова не хватает денег. Так, для финансирования проекта ЕС запускает программу кредитования на сумму 150 млрд евро. Эти деньги в первую очередь пойдут на увеличение расходов на оборону стран Евросоюза. Отхватить кусок побольше уже планирует Польша, предварительно запросив из фонда 44 млрд евро.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Лущ о президенте Молдовы Санду: у нее людоедская политика
24 сентября 2025 19:07

Лущ о президенте Молдовы Санду: у нее людоедская политика

Лущ: нам надо шире работать инструментами «мягкой силы» в геополитике
24 сентября 2025 18:05

Лущ: нам надо шире работать инструментами «мягкой силы» в геополитике

Французские профсоюзы угрожают правительству новыми забастовками
24 сентября 2025 17:00

Французские профсоюзы угрожают правительству новыми забастовками