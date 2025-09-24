Дания присоединилась к проекту по строительству «стены беспилотников»

Недавние инциденты с дронами над Копенгагеном и Польшей, похоже, довели умы еврочиновников. Здесь всерьез заговорили о возведении особого рубежа («стены дронов») вдоль восточной границы Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем возродить отложенную оборонную инициативу ЕС призвала Дания, которой по сравнению с Польшей досталось меньше дронов. Всего три БПЛА были замечены над военной базой в Копенгагене в этот понедельник, в то время как Варшава на прошлой неделе боролась с 19, сбив всего четыре.

Тем не менее свой героизм перед лицом мнимой угрозы страны закрепят на встрече национальных представителей с еврокомиссаром по обороне в Брюсселе. Там же предложат к обсуждению и проект новой системы обнаружения и перехвата беспилотников.

К Польше и Дании присоединятся страны Прибалтики, Финляндия, а также Румыния и Болгария. В то же время Венгрия и Словакия отказались от участия, вызвав вопросы о целесообразности сего грандиозного проекта.

Пока неясно, как будет работать это «стена» на практике. Однако известно, что Евросоюзу на это снова не хватает денег. Так, для финансирования проекта ЕС запускает программу кредитования на сумму 150 млрд евро. Эти деньги в первую очередь пойдут на увеличение расходов на оборону стран Евросоюза. Отхватить кусок побольше уже планирует Польша, предварительно запросив из фонда 44 млрд евро.