Минское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо» в КХЛ

Во втором домашнем матче в чемпионате КХЛ минское «Динамо» мерилось силами с нижегородским «Торпедо». Россияне пожаловали в Минск в ранге безусловного фаворита, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До поединка они занимали первое место на Западе. Кроме того, имели положительную статистику в очных встречах. Долгое время никому из соперников не удавалось открыть счет. Наконец-то выстрелил Виталий Пинчук. Первый его гол оказался 50-м в карьере в лиге. Кроме того, это сотое бомбардирское очко. Особенно зрелищно дружины провели вторую 20-минутку. В ней зрители дождались четырех шайб. Вначале дубль оформил Пинчук. А затем хозяева вновь заставили зааплодировать «Минск-Арену».

Итоговые цифры – 3:2, в пользу в минчан. Домашняя серия «зубров» продолжается. Следующий оппонент – череповецкая «Северсталь».