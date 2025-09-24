Чемпионат Беларуси по 100-клеточным шашкам в первой лиге проходит в Минске

В Минске проходит чемпионат Беларуси по стоклеточным шашкам в первой лиге. Участники ведут борьбу как за награды, так и за право выйти в элитную группу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стоклеточные шашки – это в какой-то степени размах для деятельности, партии в среднем длятся около 4 часов. В чемпионате Беларуси в первой лиги участвуют 16 женщин и 23 мужчины. Причем возрастной ценз значение не имеет, и за столами в большинстве играют достаточно юные игроки. В этом турнире шашисты ведут борьбу не только за награды, но и за право выйти в высший дивизион. В рядах сегодняшних соискателей на чемпионство три мастера спорта, а остальные имеют разряд не ниже второго. Подробности в видео.