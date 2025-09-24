Красная Огненная Лошадь – символ 2026 года. Мастера «Нёмана» уже приступили к изготовлению скакунов
До Нового года осталось 99 дней. Нам не верится, а вот на стеклозаводе в Березовке работники не только помнят поговорку «Готовь сани летом», но и уже в сентябре приступили к изготовлению символов 2026 года. По восточному календарю это будет год Красной Огненной Лошади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно такие фигуры создают стекольных и хрустальных дел мастера. Одни изделия будут массового выпуска, другие – коллекционные, отправятся, в том числе, на экспорт.
Галина Буро в числе первых увидела новый новогодний дизайн.
Поймать вдохновение, отразить идею на бумаге – процесс сложный, творческий. Но того стоит: из-под карандаша главного художника стеклозавода Сергея Шетика бьет копытом грациозный конь. Красная Огненная Лошадь по восточному календарю – символ 2026 года. На эскиз и подготовку чугунной формы со всеми доработками ушло полгода. Особое внимание – мелким элементам, чтобы скакун был реалистичным, при этом небольшим по размеру, по карману покупателю.
Сергей Шетик, главный художник стеклозавода «Неман»:
Меня интересовала пластика животного и его характер, нужно динамику передать. Лошадь вообще такое животное трудолюбивое и домашнее. Поэтому, кто покупает – целый год ему будем сопутствовать удача, думаю.
Дальше в процесс вливается раскаленный до 900 градусов хрусталь. Считанные секунды сушки – и литая фигура лошади блестит, словно полудрагоценный камень, а именно к нему приравнивается 24-процентный свинцовый хрусталь. В мире всего несколько заводов работают с материалом такого высокого качества. Владимир Степура за смену изготавливает больше двух сотен символов Нового года.
За 99 дней до главного зимнего праздника стоит задача – отлить 10 тысяч сувениров разных цветов для массовой продажи. А вот для ценителей эксклюзивной ручной работы в соседнем цеху трудится экспериментально-художественная бригада потомственного мастера Валерия Багинского. Дизайн лошади – авторский. Прототипом стала фигура из набора «Гороскоп», который виртуоз изготавливал 6 лет назад в качестве подарка жене Си Цзиньпина от Александра Лукашенко.
Валерий Багинский, отдельщик выдувных изделий стеклозавода «Неман»:
Уже знаменательная фигура, лошадь – грациозное животное, поэтому в стекле она смотрится.
С количеством таких уникальных фигур важно придержать лошадей – партия будет лимитированная, для коллекционеров.
Подробности в видео.