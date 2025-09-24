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Гастроли Росгосцирка в Гомеле. Как «Шоу воды, огня и света!» покоряет сердца зрителей?

24 сентября 2025 19:01
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Грандиозная программа «Шоу воды, огня и света!» продолжает собирать полные залы зрителей в Гомельском цирке. Представление под руководством Анатолия Сокола называют одним из лучших в Беларуси и России. 

Гастроли Росгосцирка в Гомеле. Как «Шоу воды, огня и света!» покоряет сердца зрителей?-2

Завораживающие спецэффекты, свет, фонтаны и водопады переносят зрителя в магический мир, где вода и огонь сливаются воедино. Артисты Росгосцирка удивляют. Особое восхищение публики вызывает второе отделение, где иллюзия неотличима от реальности. Династийные трюки, уникальный реквизит. Сложнейшее испытание на арене проходит Алексей Сокол. Опутанный цепями, он выбирается из стеклянной колбы с водой.

Гастроли Росгосцирка в Гомеле. Как «Шоу воды, огня и света!» покоряет сердца зрителей?-4

Алексей Сокол, иллюзионист:
Белорусский зритель очень тепло принял. Очень было искренне, душевно. Чтобы иллюзия и магия в том виде, в котором она сейчас есть получалась, очень много задействовано на самом деле техники, науки. Мой трюк лично, который флагман второго отделения, он готовился около трех лет.

Гастроли Росгосцирка в Гомеле. Как «Шоу воды, огня и света!» покоряет сердца зрителей?-6

Илья Манин, клоунский дуэт «Майами»:
От посещения Гомельского цирка мы в восторге. Так мощно аплодировали, что прям до самого сердца. Это, конечно, очень радует на самом деле, потому что мы старались, мы будем стараться и будем преподносить всякие разные сюрпризы. Каждое представление у нас как новое представление, поэтому мы рады, что мы здесь.

Гастроли Росгосцирка в Гомеле. Как «Шоу воды, огня и света!» покоряет сердца зрителей?-8

«Шоу воды, огня и света!» желающие еще могут увидеть в Гомельском цирке. Гастроли артистов из России продлятся по 12 октября.

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