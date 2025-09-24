У здания иммиграционной службы в Техасе произошла стрельба, есть пострадавшие

В штате Техас у здания миграционной службы произошла стрельба, в результате которой пострадали как минимум три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает местный телеканал, скорая помощь не могла попасть к зданию, поэтому раненых доставляли в больницу на полицейских автомобилях. Правоохранительные органы ведут поиски снайпера или нескольких снайперов, которые, по предварительной информации, могли вести огонь с одной из крыш вблизи места происшествия. Район оцеплен, здесь продолжают дежурить усиленные наряды полиции.