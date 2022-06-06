«Они нас вдохновили». Какой необычный способ приготовления яиц придумали в Бресте?

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, СТВ: И у меня вопрос: а как долго яйцо и куда может ехать?

Алена Сырова, СТВ: А вы свою продукцию экспортируете в основном в какие страны?

Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики:

Яйцо может долго ехать, потому что в режиме холодильника яйцо хранится до 120 суток. Да, мы отправляли еще в прошлые годы и в Африку, и в Коморские острова.

Кирилл Казаков:

В прошлом году была проблема с яйцами в Украине. Страна вроде земледельческая, а яйца исчезли.

Инна Толкачева:

Но эти рынки у нас занимали небольшой удельный вес, поэтому их потеря из-за того, что мы не можем транспортировать, не повлияла на наш экспорт.

Алена Сырова:

Но у вас же есть и маринованные яйца, и копченые, то есть это то, что может дольше храниться.

Кирилл Казаков:

Откуда вообще взялась эта история? Я не помню в белорусской кулинарной традиции, чтобы таким образом мы с яйцами обращались. В китайской – да, но не в белорусской.

Инна Толкачева:

Мы это делаем уже с 2006 года, то есть мы это делаем давно.

Кирилл Казаков:

Я это вижу на полках магазинов. Это не новинка, просто мне хотелось понять, откуда.