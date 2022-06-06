«Они нас вдохновили». Какой необычный способ приготовления яиц придумали в Бресте?

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
А вы свою продукцию экспортируете в основном в какие страны?
Кирилл Казаков, СТВ:
И у меня вопрос: а как долго яйцо и куда может ехать?
Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики:
Яйцо может долго ехать, потому что в режиме холодильника яйцо хранится до 120 суток. Да, мы отправляли еще в прошлые годы и в Африку, и в Коморские острова.
Кирилл Казаков:
В прошлом году была проблема с яйцами в Украине. Страна вроде земледельческая, а яйца исчезли.
Инна Толкачева:
Но эти рынки у нас занимали небольшой удельный вес, поэтому их потеря из-за того, что мы не можем транспортировать, не повлияла на наш экспорт.
Алена Сырова:
Но у вас же есть и маринованные яйца, и копченые, то есть это то, что может дольше храниться.
Кирилл Казаков:
Откуда вообще взялась эта история? Я не помню в белорусской кулинарной традиции, чтобы таким образом мы с яйцами обращались. В китайской – да, но не в белорусской.
Инна Толкачева:
Мы это делаем уже с 2006 года, то есть мы это делаем давно.
Кирилл Казаков:
Я это вижу на полках магазинов. Это не новинка, просто мне хотелось понять, откуда.
Инна Толкачева:
Идейным вдохновителем этого всего была компания «Санта Бремор». Это делалось для салатного производства. В общем, они нас вдохновили и потихонечку ушли, а нам пришлось потом эту продукцию развивать.
Алена Сырова:
А правда, что в школы сейчас это поставляют?
Инна Толкачева:
Да.
Алена Сырова:
Почему эта продукция востребована именно в массовом производстве?
Инна Толкачева:
Мы очень рады, что наконец-то комбинаты школьного питания обратили на этот продукт внимание. Вообще, перепелку одомашнили недавно. Это сделали японцы в 1950-х годах, после Хиросимы и Нагасаки, когда они увидели, что перепелиное яйцо способно выводить даже радионуклиды, что оно благоприятно воздействует на детей, повышает их интеллектуальные способности, помогает школьную программу преодолеть с минимальным вредом для здоровья. Поэтому там была такая программа, которая давала два перепелиных яйца за счет государства.
Кирилл Казаков:
Михаил, вы что-то хотели про здоровье сказать, про таблетки.
Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:
Я просто хочу сказать, что здоровье человека зависит как раз не от медицины. Здоровье человека – это не больницы. Здоровье человека – это спорт и питание. Чем правильнее будут продукты, чем продуманнее будут делаться, чем больше будут приносить пользу человеку, тем больше будет жизнь.
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