Гендиректор ОАО «Беловежский»: белорусский рынок мясной продукции представлен очень серьёзно
Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Когда завертелась вся эта история с санкциями и эмбарго, многие стали говорить: как же мы проживем без той или иной сельхозпродукции, которую завозят в Беларусь? Но молочка и сыры – ни у кого никогда не возникало вопросов. Мы это можем, делаем, и рука сама тянется за теми же беловежскими сырами.
Кирилл Казаков, СТВ:
Хотя кажется – беловежский сыр. Не неаполитанский, не сицилийский, не французский. Чем беловежский самый крутой?
Александр Дунькович, генеральный директор ОАО «Беловежский»:
Мы больше работаем с мясом. Являемся сегодня, наверное, самым крупным предприятием, которое имеет свой самый большой свиноводческий комплекс. Мы умеем перерабатывать это мясо. Кроме мяса свинины мы производим и говядину. Наша продукция пользуется хорошим спросом, потому что это натуральная продукция, мы сами производим и перерабатываем мясо.
Алена Сырова:
То есть у вас замкнутый цикл?
Александр Дунькович:
Да. Полностью замкнутый. Сегодня можно с гордостью сказать, что вся наша продукция натуральная, потому что при производстве тех же колбасных изделий мы не используем ни сою, ни какое-то мясо мехобвалки. Продукция хорошая.
Кирилл Казаков:
У меня название «Беловежский» ассоциируется прежде всего с пущей и зубром. А с зубром у вас как отношения?
Александр Дунькович:
С зубром у нас дружественные отношения, но мы его не перерабатываем.
Алена Сырова:
Мы говорим о замкнутом цикле производства. То есть вы гарантируете своему покупателю, что животное вскормлено, выпасено.
Александр Дунькович:
Экологически чистые продукты, которые мы производим у себя. И мы уверены в качестве.
Кирилл Казаков:
Для вас выставка – это что? Я понимаю, что есть переговоры внутри страны, поставка торговым сетям. Есть переговоры о поставках за границу, прежде всего в Россию. Выставка что дает? С точки зрения предприятия маркетингового хода.
Александр Дунькович:
Выставка дает не однобокое направление, а с нескольких сторон. Мы изучаем опыт наших конкурентов. Мы видим, что они сейчас производят. И то, что мы представляем свою продукцию, которая у нас каждый год обновляется. Наверное, изучение опыта конкурентов позволяет и нам не стоять на месте, двигаться.
Кирилл Казаков:
А вот есть ли конкуренция между белорусскими мясокомбинатами или молокозаводами – кто сделает лучше и оригинальнее? Мне кажется, что мы делаем все очень хорошо.
Александр Дунькович:
Однозначно есть. Сегодня рынок Беларуси в плане мясной продукции представлен очень серьезно. Чтобы продукция пользовалась спросом, мы должны между собой конкурировать. Каждый должен показать что-то свое, что-то новое, интересное.
Кирилл Казаков:
Ваши основные покупатели за границей – какие страны?