Гендиректор ОАО «Беловежский»: белорусский рынок мясной продукции представлен очень серьёзно

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Когда завертелась вся эта история с санкциями и эмбарго, многие стали говорить: как же мы проживем без той или иной сельхозпродукции, которую завозят в Беларусь? Но молочка и сыры – ни у кого никогда не возникало вопросов. Мы это можем, делаем, и рука сама тянется за теми же беловежскими сырами. Кирилл Казаков, СТВ:

Хотя кажется – беловежский сыр. Не неаполитанский, не сицилийский, не французский. Чем беловежский самый крутой?

Александр Дунькович, генеральный директор ОАО «Беловежский»:

Мы больше работаем с мясом. Являемся сегодня, наверное, самым крупным предприятием, которое имеет свой самый большой свиноводческий комплекс. Мы умеем перерабатывать это мясо. Кроме мяса свинины мы производим и говядину. Наша продукция пользуется хорошим спросом, потому что это натуральная продукция, мы сами производим и перерабатываем мясо. Алена Сырова:

То есть у вас замкнутый цикл? Александр Дунькович:

Да. Полностью замкнутый. Сегодня можно с гордостью сказать, что вся наша продукция натуральная, потому что при производстве тех же колбасных изделий мы не используем ни сою, ни какое-то мясо мехобвалки. Продукция хорошая. Кирилл Казаков:

У меня название «Беловежский» ассоциируется прежде всего с пущей и зубром. А с зубром у вас как отношения? Александр Дунькович:

С зубром у нас дружественные отношения, но мы его не перерабатываем. Алена Сырова:

Мы говорим о замкнутом цикле производства. То есть вы гарантируете своему покупателю, что животное вскормлено, выпасено. Александр Дунькович:

Экологически чистые продукты, которые мы производим у себя. И мы уверены в качестве.