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Александр Лукашенко: чего хочет противостоящая нам вскормленная и обученная рубежом сила? Их программа, кратко

11 февраля 2021 17:13
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Новости Беларуси. Цель сломить государство не достигнута. Расслабляться сейчас нельзя, этот год станет определяющим, сказал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: чего хочет противостоящая нам вскормленная и обученная рубежом сила? Их программа, кратко-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Чего они хотят? Что хочет противостоящая нам вскормленная и обученная рубежом сила? Их программа, кратко. Первое – экономика. Проведение повальной приватизации предприятий. Второе – немедленная ликвидация слабых предприятий, про убыточные речи нет. Ликвидация и точка. Все, кто высвободится на этих предприятиях, а на улицу будут выкинуты миллионы людей, цитирую: «Они найдут свое место в IT-сфере». Третье – запрещение продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Четвертое – распродажа земель сельскохозяйственного назначения. В политической сфере – выход из Союзного государства с Российской Федерацией, Евразийского союза, Таможенного союза и других интеграционных образований, возобновление пограничного и таможенного контроля на границе с Российской Федерацией. В информационной сфере – категорический запрет трансляций публицистических, общественно-политических новостных программ российских телеканалов. В военной сфере – выход из Организации Договора коллективной безопасности, возвращение полного контроля своих систем противовоздушной и противоракетной обороны. В гуманитарной сфере – платное образование, второе – платная медицина, третье – восстановление Белорусской автокефальной православной церкви как национальной альтернативы белорусскому экзархату Русской православной церкви.

Александр Лукашенко: чего хочет противостоящая нам вскормленная и обученная рубежом сила? Их программа, кратко-4

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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