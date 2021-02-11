Политолог Ивановский: люди, которые протестовали, это неоднородная масса. Одна группа – бабарикинские – бизнес, менеджеры

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Александр Ивановский, профессор, политолог:

Я бы хотел сказать о том, что люди, которые протестовали, это неоднородная масса. Одна группа, я так условно зову, – бабарикинские – бизнес, менеджеры, в ряде случаев – творческие. Вторая группа – айтишники, не все, а некоторые, это нетократия так называемая. Третья группа – это традиционный наш БНФ, который был со своими делами. Четвертая группа – это по существу популисты, анархисты. Я говорю про группу Тихановских, которые там возглавляли, – это самая агрессивная вещь. А популисты, вы посмотрите на их планы, у них все просто – пройдет три месяца и мы сделаем. Поэтому оппозиция неоднородна.