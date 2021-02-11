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Политолог Ивановский: люди, которые протестовали, это неоднородная масса. Одна группа – бабарикинские – бизнес, менеджеры

11 февраля 2021 23:13
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Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Александр Ивановский, профессор, политолог:
Я бы хотел сказать о том, что люди, которые протестовали, это неоднородная масса. Одна группа, я так условно зову, – бабарикинские – бизнес, менеджеры, в ряде случаев – творческие. Вторая группа – айтишники, не все, а некоторые, это нетократия так называемая. Третья группа – это традиционный наш БНФ, который был со своими делами. Четвертая группа – это по существу популисты, анархисты. Я говорю про группу Тихановских, которые там возглавляли, – это самая агрессивная вещь. А популисты, вы посмотрите на их планы, у них все просто – пройдет три месяца и мы сделаем. Поэтому оппозиция неоднородна.

Политолог Ивановский: люди, которые протестовали, это неоднородная масса. Одна группа – бабарикинские – бизнес, менеджеры -1

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Почему, например, они не попытались свои идеи принести на это собрание, которое, по сути, прямая демократия. Уникальная прямая демократия, которой нет на территории стран бывшего Советского Союза. В единственной стране, в Беларуси существует подобное.

Политолог Ивановский: люди, которые протестовали, это неоднородная масса. Одна группа – бабарикинские – бизнес, менеджеры -4

Александр Ивановский:
Они пытались организовать свою суполку, скажем так. Но в рамках традиционных правовых систем собрать такое собрание может только человек, уполномоченный властью. А остальные считаются просто недееспособными, вот эти вот вещи.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Ивановский # Кирилл Казаков # Фотофакт

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