«Она поздравила нас с победой. У Канопацкой два момента. Первое – это бело-красно-белый флаг»
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Почему Костусев отказался, получив письмо? Почему пришла сегодня Канопацкая?
Вадим Боровик, политический аналитик:
Она поздравила нас с победой.
Кирилл Казаков:
Она поздравила нас с победой. Это, наверное, было самое правильное решение, потому что все, что она говорила потом, не совсем было в развитии той речи, которая шла у Президента, была потом у министра иностранных дел.
Алена Сырова, ведущая:
Получается, у нее совсем другое видение.
Кирилл Казаков:
Да.
Андрей Лазуткин, политолог:
Я бы сказал, что у Канопацкой два момента. Первое – это бело-красно-белый флаг, мы уже упоминали. Она говорила, что эта символика очень ценная, важная, историческая, надо ее не трогать, как-то спустить на тормозах. Но давайте вспомним: начинались акции вообще под белым флагом. Потом бело-красно-белый появился уже после боевых столкновений, как некая технология. Надо было показать, что это не белоленточный протест, как в России, а что-то новое.
Вадим Боровик:
Эти хулиганы и экстремисты подложили большую, жирную свинью традиционной оппозиции. Я давно говорил: мы у вас заберем этот флаг, повесим его в музей и будете приходить на него молиться. Но сегодня они настолько изгадили этот флаг, рисовали его на мусорных баках, на скамейках, изгадили целые поселки. И сегодня люди отторгают этот флаг.
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