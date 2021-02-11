«Она поздравила нас с победой. У Канопацкой два момента. Первое – это бело-красно-белый флаг»

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Почему Костусев отказался, получив письмо? Почему пришла сегодня Канопацкая?

Вадим Боровик, политический аналитик:

Она поздравила нас с победой. Кирилл Казаков:

Она поздравила нас с победой. Это, наверное, было самое правильное решение, потому что все, что она говорила потом, не совсем было в развитии той речи, которая шла у Президента, была потом у министра иностранных дел.