Депутат Палаты представителей о событиях в Беларуси: это именно подоплёка буржуазной революции

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

У меня чисто журналистское соображение. Можно графику на экран? Я сейчас попробую объяснить. Смотрите, 1996 год. Основные принципы – отвести белорусов от пропасти. В данном случае здесь, в Минске. И вот основные термины и тезисы, которые были в 1996 году: экспорт, жилье, продовольствие. Фактически, это основные тезисы, которые являются базисом для жизни человека.

Что мы говорим сейчас? Счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер. Фактически, если думать о том, что происходит, тогда это был экономический кризис, а сейчас это не более и не менее чем буржуазный мятеж, как это назвал сегодня Президент. У меня вопрос: те, кто выходят с бело-красно-белыми флагами, они все получили, они теперь хотят развиваться – они зажрались?