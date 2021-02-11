Депутат Палаты представителей о событиях в Беларуси: это именно подоплёка буржуазной революции

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У меня чисто журналистское соображение. Можно графику на экран? Я сейчас попробую объяснить. Смотрите, 1996 год. Основные принципы – отвести белорусов от пропасти. В данном случае здесь, в Минске. И вот основные термины и тезисы, которые были в 1996 году: экспорт, жилье, продовольствие. Фактически, это основные тезисы, которые являются базисом для жизни человека.
Что мы говорим сейчас? Счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер. Фактически, если думать о том, что происходит, тогда это был экономический кризис, а сейчас это не более и не менее чем буржуазный мятеж, как это назвал сегодня Президент. У меня вопрос: те, кто выходят с бело-красно-белыми флагами, они все получили, они теперь хотят развиваться – они зажрались?
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Соглашусь с ведущим, что это именно подоплека буржуазной революции. Если взять 1996 год, стояли вопросы экономики, политики. Сегодня у нас и политическая стабильность, и экономическая. Сегодня это не устраивает только определенные слои населения, которые за эти 26 лет, когда мы с вами – и чиновники, и милиция, и врачи, и учителя учили – у них была возможность заниматься бизнесом, становиться на ноги. А теперь они подняли вопрос, еще захотелось политики. Сегодняшнее собрание проходило, неплохо вспомнить бы Петрарку, когда народные вече еще разбирали вопросы изменников и предателей. Неплохо было бы, чтобы эта тема прозвучала. Людей, которых мы подняли, сделали элитой, в том числе и спортивной.
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