Александр Лукашенко: «Главное моё условие исхода из власти – в стране мир, порядок, никаких протестных действий»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В течение этого года проект Конституции будет готов, а в начале следующего года мы внесем его на референдум. Приняв новую Конституцию в течение года, вы понимаете, особенно юристы, что Конституцию нам придется переформатировать, переделать, по-народному говоря, многие законы. Придется изменить законодательную базу. Я уверен, что мы это способны сделать в течение будущего года. И тогда ответ на главный вопрос – ну а что, ну а когда, а когда он уйдет? – решится. Но мы должны это делать спокойно, не наломав дров, о чем нас предупреждают люди. 60 с лишним процентов категорически заявили, что они против изменений в Конституции, что нынешняя Конституция работала и будет работать. Понятно, некоторые люди побаиваются, но я с этим не согласен. Конституцию надо менять. Главное мое условие исхода из власти – в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнения. Это главное условие. Второе условие – если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего Президента, упасть не может.