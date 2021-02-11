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Александр Лукашенко: «Главное моё условие исхода из власти – в стране мир, порядок, никаких протестных действий»

11 февраля 2021 22:54
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Новости Беларуси. ВНС, чтобы обменяться мнениями и выработать общие идеи, собрало 11 февраля во Дворце Республики более 2 700 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О важном документе – новой Конституции. Тема эта не новая, проект документа Основного закона будет готов в течение года.

Александр Лукашенко: «Главное моё условие исхода из власти – в стране мир, порядок, никаких протестных действий»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В течение этого года проект Конституции будет готов, а в начале следующего года мы внесем его на референдум. Приняв новую Конституцию в течение года, вы понимаете, особенно юристы, что Конституцию нам придется переформатировать, переделать, по-народному говоря, многие законы. Придется изменить законодательную базу. Я уверен, что мы это способны сделать в течение будущего года. И тогда ответ на главный вопрос – ну а что, ну а когда, а когда он уйдет? – решится. Но мы должны это делать спокойно, не наломав дров, о чем нас предупреждают люди. 60 с лишним процентов категорически заявили, что они против изменений в Конституции, что нынешняя Конституция работала и будет работать. Понятно, некоторые люди побаиваются, но я с этим не согласен. Конституцию надо менять. Главное мое условие исхода из власти – в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнения. Это главное условие. Второе условие – если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего Президента, упасть не может.

Александр Лукашенко: «Главное моё условие исхода из власти – в стране мир, порядок, никаких протестных действий»-4

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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