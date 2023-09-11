Дзермант: белорусами запугивают поляков, чтобы те проголосовали за «Право и справедливость»

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Вновь обратимся к нашей западной соседке Польше. Там скоро выборы и страсти кипят нешуточные. Почему нешуточные? Да потому что социальное напряжение нарастает, в стране потребительская инфляция подбирается к 19 %, а по итогам 2022 года ВВП ушел в минус на 2,4 %.

Последние социологические опросы показывают, что пока правящая партия «Право и справедливость», которой руководят Качиньский, Дуда и Моравецкий, пока не может претендовать на единоличное формирование правительства, то есть на монополию на власть. У них 39 %. У их ближайших конкурентов – либералов из «Гражданской коалиции» – 30 %. Затем идет правоконсервативная «Конфедерация» с 13 %. «Третий путь» мог бы рассчитывать на 10 %, «Левица» на 7 % и еще две популистские партии – по 5 %.

Алексей Дзермант:

Правящей в Варшаве верхушке крайне важно вырвать победу любыми способами, любыми манипуляциями. И они это делают. Во внешней политике продают страхи и военную угрозу, причем выбрали в качестве основного пугала нашу миролюбивую Беларусь. Хотя мы со своей стороны проявили жесты доброй воли – приглашали наблюдателей из Польши на учения ОДКБ и устами нашего Президента заявили о готовности к нормализации отношений с соседями. Но это не вписывается в их планы, ведь белорусами запугивают поляков, чтобы те проголосовали за своих якобы «защитников» из «Права и справедливости». Манипулируют настроениями поляком и посредством вопросов, которые режим хочет вынести на референдум. Первый вопрос касается того, поддерживают ли поляки продажу государственной собственности, что приводит к потере контроля над стратегическими секторами экономики. Здесь они пытаются играть на опасениях поляков перед крупным иностранным и транснациональным капиталами, хотят выставить себя защитниками польского суверенитета, хотя именно Дуда, Качиньский и Моравецкий сделали все, чтобы Польша превратилась в послушного сателлита США. Польской экономике, бизнесу гораздо выгоднее было бы экономическое сотрудничество с Востоком, с Беларусью, но настоящими национальными интересами эта польская элита пренебрегает.

Алексей Дзермант:

Второй вопрос на референдуме связан с повышением пенсионного возраста до 67 лет. Он сформулирован так, чтобы повышение было отменено и он вернулся к 60 годам для женщин и 65 для мужчин. Это сделано специально, чтобы показать, что правительство как бы прислушалось к гражданам и вернуло все назад. То есть чистой воды популизм, как из известной поговорки – сначала что-то заберите, а потом верните, и человек будет доволен. Третий вопрос касается мигрантов – он нужен для того, чтобы заблокировать прием мигрантов в Польше по квотам ЕС. Естественно, поляки проголосуют против этого. То есть когда они получают от ЕС дотации, это нормально, а когда поляков обязывают что-то выполнять, то тут уже можно и отказаться. Хитрые такие паны. А четвертый вопрос уже напрямую касается нас, Беларуси, он о судьбе забора, возведенного польскими властями якобы против тех самых мигрантов, хотя он их в общем и не сильно останавливает. Останавливает он скорее живую природу, миграцию животных через заповедную Беловежскую пущи. То есть вредит экологии, но, как видим, в Европе это не сильно кого-то волнует. Экология их волнует только тогда, когда нужно использовать ее в своих политических целях.