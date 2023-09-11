Дзермант: белорусами запугивают поляков, чтобы те проголосовали за «Право и справедливость»

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Вновь обратимся к нашей западной соседке Польше. Там скоро выборы и страсти кипят нешуточные. Почему нешуточные? Да потому что социальное напряжение нарастает, в стране потребительская инфляция подбирается к 19 %, а по итогам 2022 года ВВП ушел в минус на 2,4 %.
Последние социологические опросы показывают, что пока правящая партия «Право и справедливость», которой руководят Качиньский, Дуда и Моравецкий, пока не может претендовать на единоличное формирование правительства, то есть на монополию на власть. У них 39 %. У их ближайших конкурентов – либералов из «Гражданской коалиции» – 30 %. Затем идет правоконсервативная «Конфедерация» с 13 %. «Третий путь» мог бы рассчитывать на 10 %, «Левица» на 7 % и еще две популистские партии – по 5 %.
Алексей Дзермант:
Правящей в Варшаве верхушке крайне важно вырвать победу любыми способами, любыми манипуляциями. И они это делают. Во внешней политике продают страхи и военную угрозу, причем выбрали в качестве основного пугала нашу миролюбивую Беларусь. Хотя мы со своей стороны проявили жесты доброй воли – приглашали наблюдателей из Польши на учения ОДКБ и устами нашего Президента заявили о готовности к нормализации отношений с соседями.
Но это не вписывается в их планы, ведь белорусами запугивают поляков, чтобы те проголосовали за своих якобы «защитников» из «Права и справедливости». Манипулируют настроениями поляком и посредством вопросов, которые режим хочет вынести на референдум. Первый вопрос касается того, поддерживают ли поляки продажу государственной собственности, что приводит к потере контроля над стратегическими секторами экономики.
Здесь они пытаются играть на опасениях поляков перед крупным иностранным и транснациональным капиталами, хотят выставить себя защитниками польского суверенитета, хотя именно Дуда, Качиньский и Моравецкий сделали все, чтобы Польша превратилась в послушного сателлита США. Польской экономике, бизнесу гораздо выгоднее было бы экономическое сотрудничество с Востоком, с Беларусью, но настоящими национальными интересами эта польская элита пренебрегает.
Алексей Дзермант:
Второй вопрос на референдуме связан с повышением пенсионного возраста до 67 лет. Он сформулирован так, чтобы повышение было отменено и он вернулся к 60 годам для женщин и 65 для мужчин. Это сделано специально, чтобы показать, что правительство как бы прислушалось к гражданам и вернуло все назад. То есть чистой воды популизм, как из известной поговорки – сначала что-то заберите, а потом верните, и человек будет доволен.
Третий вопрос касается мигрантов – он нужен для того, чтобы заблокировать прием мигрантов в Польше по квотам ЕС. Естественно, поляки проголосуют против этого. То есть когда они получают от ЕС дотации, это нормально, а когда поляков обязывают что-то выполнять, то тут уже можно и отказаться. Хитрые такие паны.
А четвертый вопрос уже напрямую касается нас, Беларуси, он о судьбе забора, возведенного польскими властями якобы против тех самых мигрантов, хотя он их в общем и не сильно останавливает. Останавливает он скорее живую природу, миграцию животных через заповедную Беловежскую пущи. То есть вредит экологии, но, как видим, в Европе это не сильно кого-то волнует. Экология их волнует только тогда, когда нужно использовать ее в своих политических целях.
Алексей Дзермант:
Зачем правящая верхушка в Польше задает все эти вопросы и надеется получить предсказуемые и выгодные для себя ответы? Чтобы задурить голову избирателям, чтобы отобрать голоса у конкурентов, чтобы получить якобы полноценный мандат на дальнейшее пребывание у власти и проведение прежнего курса, который ни к чему хорошему не привел.
По сути все это – одна грязная политтехнология, призванная отвлечь внимание избирателя и затуманить ему сознание. Вопросы-то вроде верные – будет казаться простому поляку, значит, о нас заботятся и все будет хорошо. Но по факту будет становиться хуже, если не менять кардинально политику, не заниматься милитаризацией и раздуванием конфликта с соседями, не налаживать с ними нормальные отношения. Мы к этому готовы и говорим об этом прямым текстом. И, кстати, это нашло бы понимание у многих обычных поляков. Но в соседней стране, похоже, избрали другой путь сохранения у власти – через обман, манипуляции и несбыточные обещания.