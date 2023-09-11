«Это Третья мировая война». Что могло бы быть, если бы в 2020-м победила оппозиция?

Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернется дискуссия. Кирилл Казаков, СТВ:

Многие говорят, что если бы в 2020 году получилась бы такая ситуация, что Западная Беларусь вошла бы в состав Польши, то поляки на территории Западной Беларуси Польшу бы не придумали. Они придумали какое-то квазигосударство, которое являлось бы неким буфером между Беларусью и Россией. И все эти сказки, что давайте мы войдем в состав Польши… Я понимаю, что есть такие товарищи, которые живут этими мыслями, этими деньгами, которые из Польши приходят.

Вадим Боровик, политолог:

Будут жить в наручниках все, кто такие мысли в любом государстве озвучивает, – им наденем наручники. Из любого государства сюда приедет представитель и начнет о моей стране высказываться в таком контексте, как об Армении, Украине и другой стране, мы здесь наденем на него наручники. Мы суверенное государство, нам никто не должен указывать: ни Вашингтон, ни Брюссель, ни Москва, ни Пекин. Мы со всеми будем дружить, все наши лучшие партнеры. Белорусы не должны поддакивать тому, кто неуважительно говорит о вашей стране. Кирилл Казаков:

По поводу этой территории, вполне бы это произошло, либо поляки: у нас свой ареал, все получили польские паспорта. А тут – раз, 2020 год проигран, да еще и пощечина в виде 17 сентября как День народного единства этих белорусов, а не поляков с белорусами.