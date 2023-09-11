«Это Третья мировая война». Что могло бы быть, если бы в 2020-м победила оппозиция?
Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернется дискуссия.
Кирилл Казаков, СТВ:
Многие говорят, что если бы в 2020 году получилась бы такая ситуация, что Западная Беларусь вошла бы в состав Польши, то поляки на территории Западной Беларуси Польшу бы не придумали. Они придумали какое-то квазигосударство, которое являлось бы неким буфером между Беларусью и Россией. И все эти сказки, что давайте мы войдем в состав Польши… Я понимаю, что есть такие товарищи, которые живут этими мыслями, этими деньгами, которые из Польши приходят.
Вадим Боровик, политолог:
Будут жить в наручниках все, кто такие мысли в любом государстве озвучивает, – им наденем наручники. Из любого государства сюда приедет представитель и начнет о моей стране высказываться в таком контексте, как об Армении, Украине и другой стране, мы здесь наденем на него наручники. Мы суверенное государство, нам никто не должен указывать: ни Вашингтон, ни Брюссель, ни Москва, ни Пекин. Мы со всеми будем дружить, все наши лучшие партнеры. Белорусы не должны поддакивать тому, кто неуважительно говорит о вашей стране.
Кирилл Казаков:
По поводу этой территории, вполне бы это произошло, либо поляки: у нас свой ареал, все получили польские паспорта. А тут – раз, 2020 год проигран, да еще и пощечина в виде 17 сентября как День народного единства этих белорусов, а не поляков с белорусами.
Андрей Лазуткин, политолог:
Наш Генштаб проводил скрытую мобилизацию. Нам надо было перебросить все силы и средства на западную границу. То же самое делали поляки, но собирались ли они эту границу переходить – большой вопрос. Они отвлекали наши силовые структуры туда, чтобы мы не могли применять нашу армию по республике, потому что было много точек протеста, это была специальная стратегия отвлечения. Дальше, что могло бы быть. Они же требовали пересчета голосов и новые выборы. Они шли с этим первый месяц в качестве программы. Что такое новые выборы? Надо заводить какие-то войска, миссия наблюдения, ОБСЕ – что-то такое, это должно быть ООНовское что-то. Как та же Югославия – они же коалицию создавали под это дело, то есть прямо так перейти границу и на кого-то напасть – это военная агрессия, поляки так бы не стали делать, они даже с Украиной сегодня этого не проворачивают. Что могло быть дальше? Когда речь идет о том, что режим падает, есть шанс взять всю страну, а не какие-то западные области, то они, конечно, будут брать все. Зачем им только Западная Беларусь? Тогда был шанс посадить какое-то переходное правительство, которое поддерживали бы западные силы безопасности, потом проводить выборы, что угодно, но это был бы контроль здесь. Третий вопрос: что делала бы Россия в таком случае? Вот мы посмотрели на СВО, что может быть при плохом сценарии. Могло ли быть что-то такое здесь? Наверное, да. Если начинает НАТО этот балкон ликвидировать, есть объекты стратегические, где есть союзная группировка и все остальное – это третья мировая война, если так открыто и грязно делать. Но они же тоже не дураки. Они все время создают такие угрозы, чтобы не получить ядерный ответ.
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