Президент попросил командный состав прислушиваться к подчинённым

Александр Лукашенко принял участие в церемонии чествования выпускников военных вузов, а также высшего офицерского состава. Как знак особого уважения и уже по традиции, торжественный прием проводится накануне главного государственного праздника – Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, Александр Лукашенко хоть и не генерал по званию, но по внутреннему своему устройству точно из них. Ответственность на главнокомандующем колоссальная. От его решений зависит очень многое. Потому так часто Президент просит руководителей всех уровней прислушиваться к тому, что говорят подчиненные. А тех, в свою очередь, не молчать и не замалчивать. Вот и сегодня, прежде чем покинуть зал, разрешил нарушить субординацию.

Сегодня вы можете общаться со своими генералами, нашими генералами-руководителями. Это такой единственный день, когда вы можете увидеть всех и задать любые вопросы. В высказывании пожеланий начальникам офицеры замечены не были, а вот в желании запечатлеть момент на память – да. Впрочем, это закономерно. Армия Беларуси развивается с учетом веяния времени, потому о глобальных изменениях и системных недоработках даже самые придирчивые не скажут.

Я обучался в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. И мы имеем возможность, военнослужащие Республики Беларусь, обучаться по одним конспектам, сидеть за одной партой. Нам преподают те же преподаватели, которые обучают и военнослужащих Российской Федерации. И действительно, обмениваясь с ними опытом, общаясь непосредственно, мы поняли, что главное – это (конечно, техника имеет значение) люди и их навыки. Потому что так часто происходит, что приходится находить выход из той ситуации, которая не была предусмотрена до этого. Проявлять какую-то солдатскую смекалку. И опыт специальной военной операции показал, что многие инновации, многие моменты, опыт, который мы сейчас накапливаем, он рождается именно из нестандартных решений начальников, командиров всех уровней. И, пожалуй, одно из самых важных достижений за время суверенного развития всей системы безопасности страны – тот факт, что ее частью стремятся стать.



