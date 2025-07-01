Промкооперация, медицина и сельское хозяйство – какие возможности Беларуси интересны Ливии?

Что же касается содержания белорусско-африканского вектора, то здесь в основе – взаимоуважительный диалог. Беларусь и Ливия настроены работать сообща и выстраивать конструктивное взаимодействие на благо народов двух стран. Приоритетная цель – выйти на конкретные экономические проекты. О перспективных направлениях сотрудничества премьер-министр Беларуси и председатель Правительства национальной стабильности Ливии говорили 1 июля в Минске. Делегация этой страны находится с официальным визитом в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны обсуждали, какие направления позволят нам стать еще ближе, и расстояние в данном случае роли не играет. О точках роста Беларуси и Ливии – репортаж Глеба Прокофьева.

Ливия – страна, богатая нефтью и природным газом, занимая третье место в Африке по этому показателю. Это основа экономики страны, которая составляет значительную часть ВВП и экспорта. Именно природные богатства обеспечили когда-то благополучие этому североафриканскому государству. Но даже с такими ресурсами страна до сих пор в процессе восстановления после затяжного кризиса. Ливии нужны компетенции в различных сферах. И Беларусь готова протянуть руку помощи.

Крепкое рукопожатие – как подтверждение заинтересованности двух сторон в активизации взаимоотношений Беларуси и Ливии. За короткий период времени, а именно четыре месяца, это уже четвертая белорусско-ливийская встреча. Яркое подтверждение взаимного интереса партнеров. Одна из перспективных точек роста – сельское хозяйство. Номенклатура первых поставок в Бенгази уже определена – это комбикорма для животных, а также препараты для борьбы с саранчой. Намерены стороны развивать стратегическое партнерство и в других сферах – промышленность, образование, предотвращение стихийных бедствий и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, а также здравоохранение и фармацевтика. Премьер-министр назвал перспективные направления сотрудничества Беларуси и Ливии.

Ливийская делегация сегодня посетила белорусские объекты здравоохранения. Удалось увидеть, как готовят будущих медиков. Изучили методы лечения и диагностики пациентов. Особый интерес вызывала белорусская медтехника.

Усман Абдельджалил, министр здравоохранения Правительства национальной стабильности Ливии:

У нас сложилось очень положительное впечатление о здравоохранении в Республике Беларусь. Конечно, у нас уже была сложившаяся картина о белорусской медицине, но после того, что мы еще сегодня увидели, были очень впечатлены тем уровнем подготовки студентов в Белорусском государственном медицинском университете. Поэтому я уверен и гарантирую, что мы будем вести плодотворное сотрудничество в сфере здравоохранения.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

От каждого из нас, кто глубоко погружен, кто глубоко заинтересован в процессе эффективного использования всех тех наработок, которые вы сейчас видите, мы должны иметь результат. И, конечно, конкретный результат мы получим. И мы будем стремиться, чтобы он был максимальным (как по образовательному процессу, так и по лечебному). Вместе с тем по лечебному процессу, я хочу сказать, последние годы являлись примером того, что лечебный процесс для граждан Ливии в нашей стране ни на один месяц не останавливался.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Еще одна сфера интересов – белорусская техника. Ливия – перспективный рынок для отечественных производителей. Наши тракторы уже показали себя в деле на ливийских полях. Скоро на улицы Бенгази выйдут и белорусские автобусы.

Пока это единичные поставки, но стороны заинтересованы в их увеличении. На площадке МТЗ гостям сегодня продемонстрировали продукцию завода, а также других промышленных гигантов нашей страны. Это тракторы, автобусы, пожарные машины, а также сельхозагрегаты.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

Мы изучили на первом этапе, что необходимо, какая техника, какие земли. Будем уже приступать к их освоению. Техника определена, земли Министерством сельского хозяйства и продовольствия изучены. Надо пробовать, надо идти вперед. Поэтому где-то будут какие-то поправки, потому что условия для нас абсолютно новые. Я думаю, мы будем абсолютно полезны нашим двум странам.

Стороны обсуждают не только поставки техники, в планах – промышленная кооперация. Речь об открытии сервисных центров и сборочных производств в Ливии.

Осама Хамад, председатель Правительства национальной стабильности Ливии:

Мы убедились, что технологии очень развиты в Республике Беларусь, готовы к их трансферу в Ливию. Это сотрудничество пойдет нам на пользу, и сегодня-завтра в ходе нашего визита мы готовы к подписанию двухсторонних документов в этой сфере. Что касается совместных производств, мы готовы к этой работе.