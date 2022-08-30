«Они что, вне государства существуют?» Президент поручил доработать законопроекты о партиях и гражданском обществе
Новости Беларуси. Заниматься партийным строительством и совершенствованием гражданского общества надо исходя из нашей реальности. Такое поручение 30 августа Александр Лукашенко дал во время совещания, посвященного ряду законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, за время совещания Президент не один раз заострял внимание на формулировках, когда речь идет о юридических документах, разночтений быть не должно. А взять хотя бы название проекта закона «О гражданском обществе». Не слишком ли радикально, учитывая, что внушительная часть жителей Беларуси не сможет соответствовать предложенным критериям? Александр Лукашенко против того, чтобы кого-то отсекать. Впрочем, как и против подмены понятий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Основным условием регистрации и деятельности партий должны быть конструктивные партнерские отношения с властью. Игорь Петрович, вы пишете «с государством». Это церковь с государством, партии с государством. Они что, вне государства существуют, государство будет с кем-то выстраивать отношения? Давайте договоримся, что все мы внутри государства, и партии тоже. А вот выстраивать отношения эти партии и общественные организации внутри государства должны с властью, между собой и прочее. Поэтому эта формулировка «церковь с государством будет договариваться», партии опять будут с государством договариваться, как будто они где-то там, в стороне от нас.
Как итог – оба проекта отправлены на доработку. За дежурной на первый взгляд формулировкой – вполне конкретные задачи: еще раз «подвергнуть критике и самокритике документ, собрать замечания от экспертного сообщества и, что важно, положить их на стол Президенту». Конкретного дедлайна нет, но важно понимать, что, если в случае с проектом закона о деятельности политических партий время есть (единый день голосования у нас в 2024 году), то с гражданским обществом ситуация иная. По цепочке за этим законопроектом – закон о ВНС. А на всенародное вече рассчитываем собраться уже в 2023 году.
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