«Они что, вне государства существуют?» Президент поручил доработать законопроекты о партиях и гражданском обществе

Новости Беларуси. Заниматься партийным строительством и совершенствованием гражданского общества надо исходя из нашей реальности. Такое поручение 30 августа Александр Лукашенко дал во время совещания, посвященного ряду законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, за время совещания Президент не один раз заострял внимание на формулировках, когда речь идет о юридических документах, разночтений быть не должно. А взять хотя бы название проекта закона «О гражданском обществе». Не слишком ли радикально, учитывая, что внушительная часть жителей Беларуси не сможет соответствовать предложенным критериям? Александр Лукашенко против того, чтобы кого-то отсекать. Впрочем, как и против подмены понятий.