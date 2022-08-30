Лукашенко: я уже наелся президентства вот так, не главная у меня задача сохранить власть

Новости Беларуси. Заниматься партийным строительством и совершенствованием гражданского общества надо исходя из нашей реальности. Такое поручение 30 августа дал Александр Лукашенко во время совещания, посвященного ряду законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый регулирует развитие гражданского общества, второй – работу партий и общественных объединений в Беларуси.

Алена Сырова, политический обозреватель: Глава государства – адепт идеи того, что в политика для политиков. Ею должны заниматься люди, погруженные в процессы, и включаться в них не поверхностно. Президент озвучил то, что обсуждали при подготовке изменений в Конституцию, то, за что, в принципе, выступал и он сам, и некоторые топ-чиновники, но то, что не нашло отражение в итоговом варианте закона законов. Пока не время.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно Президента, на Всебелорусском народном собрании. Посмотрите в Китае. Что, сегодня избираемый Си Цзиньпин на Всекитайском народном собрании, ВСНП, не имеет полномочий? Да больше, чем я и Путин вместе взятые. Подробности.

Нюанс был в том, что начнут меня обвинять, вот я боюсь народа, хочу держаться за кресло, народа боюсь, соберу своих и они меня изберут снова Президентом. Никогда у меня не было такой цели. Нет и никогда не будет. Мы уже близкие люди, вам скажу: я уже наелся президентства вот так. Не главная у меня задача сохранить власть, как они говорят, совсем нет такой проблемы. Больше это вас должно волновать.