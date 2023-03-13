Иран, Китай, ОАЭ, Зимбабве. Почему именно в эти страны ездил Президент? Ответил экономист

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.

Кирилл Казаков, СТВ:

За последние несколько месяцев у нашего Президента уже третий визит в страну, которая не входила в состав Советского Союза. Даже четвертый. ОАЭ, Зимбабве, Китай. И сегодня завершился визит в Иран. И когда начинаешь читать некоторых экспертов, пускай они такие полуконфиденциальные или делают такой налет на себя, они всегда говорят, что, смотрите, это такая странная ось – Пекин, Москва, Минск. И плюс еще сюда попадает Тегеран. И когда начинаешь читать западную прессу, то все эти столицы чаще всего входят в так называемую ось зла. То есть на неолиберальном рынке прессы мы входим в ось зла. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это страны, которые на данный момент влияют и на экономику, и на политику страны. Каждая у себя. И на политику соседних стран. И самое главное – на политику планеты. Наверное, в большем смысле, чем даже США. Но самое интересное, что все визиты Президента оканчивались формулировкой «экономика – наше все». Не политика – экономика. Какой бы визит американца в Африку ни был, он все равно затрагивает прежде всего отношения с врагом – с Россией. Здесь экономика. Тегеран, Китай, ОАЭ, Зимбабве. На самом деле, еще полгода назад эти страны в одну линеечку для Беларуси я бы не поставил. С Китаем да, у нас плотные отношения. С Тегераном, Президент сказал, заканчивая визит, что наши подписанные договоры принесут около 100 миллионов долларов. А с Китаем – 3,5 миллиарда. А с Зимбабве и ОАЭ… Все в одной линейке. И прежде всего экономика. Почему именно такой выбор стран так называемой дальней дуги?

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Этот выбор продиктован тем, что введенные санкции попытались доказать всему миру, что мы государство-изгой, что мы никому не нужны. И вот этот разворот на Восток, разворот в те страны, которые нас ждут, которые готовы не просто нам помогать, которые готовы с нами сотрудничать и помогать идти, вот как раз это именно те государства. Государства, которые дружественны к нам. Государства, которые устали от того, что из них выкачивают ресурсы и не дают ничего взамен, считают их странами третьего мира, странами, которые никогда не выйдут на какой-то уровень развития. Тот же Иран, который 43 года под санкциями. Кирилл Казаков:

С 1979-го, да. Юлия Абухович:

Поэтому это как раз доказательства того, что нас ждут в этих государствах, государствах, которые могут нам дать очень много, и что, самое главное, мы им можем дать опору, надежду и наши, так скажем, обязательства быть надежными партнерами. Кирилл Казаков:

Хорошо, а вот в мировой политике, прежде всего мировой экономике, не работает этот принцип маркетинга: когда ты пьешь кока-колу, ты, в принципе, достиг какого-то уровня жизни. Если ты выбираешь, например, напиток «Байкал», то ты чего-то до этого уровня жизни не достиг. И очень многие, например, наши беглые, когда анализируют визиты нашего Президента, говорят: что такое Зимбабве? Оттуда выкачали все еще англичане, американцы помогли. Что такое Иран? Страна, находящаяся под санкциями. Вот это немножко другая парадигма либо же ситуация реально выглядит немного иначе?