Иран, Китай, ОАЭ, Зимбабве. Почему именно в эти страны ездил Президент? Ответил экономист
Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.
Кирилл Казаков, СТВ:
За последние несколько месяцев у нашего Президента уже третий визит в страну, которая не входила в состав Советского Союза. Даже четвертый. ОАЭ, Зимбабве, Китай. И сегодня завершился визит в Иран. И когда начинаешь читать некоторых экспертов, пускай они такие полуконфиденциальные или делают такой налет на себя, они всегда говорят, что, смотрите, это такая странная ось – Пекин, Москва, Минск. И плюс еще сюда попадает Тегеран. И когда начинаешь читать западную прессу, то все эти столицы чаще всего входят в так называемую ось зла. То есть на неолиберальном рынке прессы мы входим в ось зла. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это страны, которые на данный момент влияют и на экономику, и на политику страны. Каждая у себя. И на политику соседних стран. И самое главное – на политику планеты. Наверное, в большем смысле, чем даже США. Но самое интересное, что все визиты Президента оканчивались формулировкой «экономика – наше все». Не политика – экономика. Какой бы визит американца в Африку ни был, он все равно затрагивает прежде всего отношения с врагом – с Россией. Здесь экономика.
Тегеран, Китай, ОАЭ, Зимбабве. На самом деле, еще полгода назад эти страны в одну линеечку для Беларуси я бы не поставил. С Китаем да, у нас плотные отношения. С Тегераном, Президент сказал, заканчивая визит, что наши подписанные договоры принесут около 100 миллионов долларов. А с Китаем – 3,5 миллиарда. А с Зимбабве и ОАЭ… Все в одной линейке. И прежде всего экономика. Почему именно такой выбор стран так называемой дальней дуги?
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Этот выбор продиктован тем, что введенные санкции попытались доказать всему миру, что мы государство-изгой, что мы никому не нужны. И вот этот разворот на Восток, разворот в те страны, которые нас ждут, которые готовы не просто нам помогать, которые готовы с нами сотрудничать и помогать идти, вот как раз это именно те государства. Государства, которые дружественны к нам. Государства, которые устали от того, что из них выкачивают ресурсы и не дают ничего взамен, считают их странами третьего мира, странами, которые никогда не выйдут на какой-то уровень развития. Тот же Иран, который 43 года под санкциями.
Кирилл Казаков:
С 1979-го, да.
Юлия Абухович:
Поэтому это как раз доказательства того, что нас ждут в этих государствах, государствах, которые могут нам дать очень много, и что, самое главное, мы им можем дать опору, надежду и наши, так скажем, обязательства быть надежными партнерами.
Кирилл Казаков:
Хорошо, а вот в мировой политике, прежде всего мировой экономике, не работает этот принцип маркетинга: когда ты пьешь кока-колу, ты, в принципе, достиг какого-то уровня жизни. Если ты выбираешь, например, напиток «Байкал», то ты чего-то до этого уровня жизни не достиг. И очень многие, например, наши беглые, когда анализируют визиты нашего Президента, говорят: что такое Зимбабве? Оттуда выкачали все еще англичане, американцы помогли. Что такое Иран? Страна, находящаяся под санкциями. Вот это немножко другая парадигма либо же ситуация реально выглядит немного иначе?
Юлия Абухович:
Иран, на секундочку, находится 43 года под санкциями, но сегодня он какая? 18-я экономика мира? Так что о чем мы можем говорить? 43 года под санкциями, и он показал всем, как можно противостоять этим санкциям, находясь в полной изоляции. Пытались его сделать в полной изоляции. С точки зрения маркетинга, возможно, те, кто так говорит, что это что-то не то, они не понимают, что сегодня рынок не производителей, а рынок потребителя. И надо поворачиваться к тому, кто этого хочет. Понимать, что он хочет. И предлагать ему то, что мы можем дать. Вот в этом будет выигрыш. Вот это современный маркетинг. А ездить, пить кока-колу – это, конечно, замечательно. Или пользоваться теми брендами, которые известны. Но вы за бренды и за кока-колу переплачиваете. А зачем переплачивать за то, что можно купить по более выгодной цене и не худшего качества? И, более того, на выгодных условиях.
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